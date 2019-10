Fjolårets stora Hammarbynamn har presenterat sig

Jiloan Hamad lämnade Hammarby i vintras och har sedan dess hunnit spela i såväl den sydkoreanska som kroatiska ligan - samt bytt landslag från Sverige till Irak. I går kom debuten i nya landslagsdressen då han hoppade in i 2-0-segern mot Hong Kong.



Under sina två år i Hammarby var Jiloan Hamad lagets stora stjärna och bar också kaptensbindeln när klubbikonen Kennedy Bakircioglü inte fanns på planen.



Hamad såg länge ut att föra Bajen till ett sensationellt SM-guld, men det slutade olyckligt då det inte ens blev Europaplats för Hammarby och i vintras lämnade han som Bosman för att testa lyckan i den sydkoreanska ligan. Succén uteblev och redan i somras kritade mittfältaren i stället på för Gorica i Kroatien.



Men det är inte bara på klubblagsfronten som det hänt grejer kring Hamad. Han var nära att komma med till VM för Sverige efter en enastående vårsäsong 2018, men ratades och sedermera valde 28-åringen att byta landslag till Irak.



Pappersstrul har skjutit på debuten, men i går fick han äntligen dra på sig landslagsdressen. I 2-0-segern mot Hong Kong i VM-kvalet byttes Hamad in efter timmen spelad. Irak har en vinst och en avgjord så här långt i sitt VM-kval där Iran toppar gruppen på sina maximala sex poäng - ett Iran som vann med 14-0(!) i går mot Kambodja.



Bortsett från sina två år i Bajen gjorde Hamad stor succé i Malmö FF 2008-2013 då han svarade för 22 mål och 25 assist på 126 allsvenska framträdanden. Han vann två SM-guld med klubben, 2010 och 2013. Den sista pokalen lyfte "Jille" som lagkapten.