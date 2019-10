Blåvittstjärnan iväg - stora ögonblicket: "Den bästa jag spelat med"

André Calisir åkte för snart två år sedan ur allsvenskan. Nu är han ordinarie i Armeniens landslag där han i senaste EM-kvalsamlingen startade mot Italien. Nu är Blåvitts mittback återigen iväg med landslaget inför två måstematcher och han är mäkta imponerad av lagets storstjärna Henrikh Mkhitaryan.

- Den bästa jag spelat med, säger Calisir till FotbollDirekt.se.



I november 2017 åkte Jönköpings Södra ur allsvenskan efter kvalspel mot Trelleborg. André Calisir missade returen på Stadsparksvallen efter att ha visats ut i Skåne.



Men Calisir behövde inte följa med J-Södra ner i superettan. I stället värvades han till IFK Göteborg - och under sina två säsonger i den blåvita tröjan har han varit given i Poya Asbaghis mittförsvar.



Detta uppmärksammades internationellt. FotbollDirekt kunde 8 maj förra året avslöja att Armeniens landslag ville locka till sig Calisir. Mittbacken, fostrad i Djurgården, bekräftade intresset för FD samma dag och förklarade kopplingen till Armenien.



- Mina föräldrar är uppvuxna i Turkiet, men de är inte turkar. Mamma har armeniskt blod och pappa är syrian. Säger man att man är kristen turk brukar folk förstå, sa Calisir och skrattade.



Mittbacken är nu gjuten i Armeniens landslag och startade i senaste EM-kvalsamlingen mot Italien - en match som armenierna föll med 3-1. Calisirs 90 minuter mot Serie A-stjärnorna byttes dagarna senare ut mot en bänkplats mot Bosnien och för FotbollDirekt förklarar 29-åringen varför.



- Jag fick känning i baksidan så i samråd stod jag över den matchen. Det gick ju jättebra ändå, säger Calisir som fick se bosnierna besegras med 4-2.



Men du hade startat mot Bosnien annars?



- Det vågar jag inte säga, men jag har fått väldigt mycket förtroende.



Hur var det att ställas mot Italien med massa stjärnspelare?



- Det var en jättebra erfarenhet och man var verkligen tvungen att vara på hugget. Jag lärde mig mycket från den matchen.



Calisir är nu iväg med Armenien för nya EM-kvalmatcher. Laget ligger trea i gruppen bakom Italien och Finland. Medan italienarna leder i överlägsen stil har Calisirs gäng bara tre poäng upp till Finland - som de möter på finsk mark på tisdag. Först väntar dock jumbon Lichtenstein på bortaplan under lördagskvällen.



- Två måstematcher. Vi har det lite i egna händer, men det är två tuffa matcher. Därefter återstår ytterligare två omgångar innan kvalet är slut, konstaterar Calisir som är belåten över att få representera Armenien.



- Det är en stor ära och jag har lärt känna grabbarna i laget allt mer. Det är jätteroligt och förhoppningsvis kan vi ta oss till EM.



Yura Movsisyan som förra våren var i Djurgården, är han fortfarande med i landslaget?



- Nej, han har ingen klubb just nu. Men det är en väldigt bra kille som hjälper till och som kommer ner i omklädningsrummet och så.



Har ni haft något allsvenskt surr?



- Haha faktiskt! Han hjälper till så mycket som möjligt. Sedan har vi nu en dansk kille i laget också så det är roligt. Jag försöker lära mig armeniska och gör så gott jag kan men det blir lätt att man går över till engelskan med de andra spelarna.



Er storstjärna Henrikh Mkhitaryan, som är på lån från Arsenal till Roma, vad säger du om honom?



- Han är otroligt bra, den bästa jag spelat med. Dessutom ödmjuk och snackar mycket med oss andra. Han är vår kapten och vill oss alla väl - även fansen. Han stannar alltid när folk stoppar honom för bild eller autograf, han ställer alltid upp. En jättebra kille och en jättebra spelare!