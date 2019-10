Ger upp Djurgården - "Finns ingen dialog"

Marcus Hansson har de två senaste åren varit utlånad från Djurgården. Efter säsongen löper kontraktet med Dif ut och då kommer 29-åringen att lämna Stockholmsklubben.

- Det finns ingen dialog med dem. Det är så här branschen fungerar, säger Hansson till FotbollDirekt.se.



Roberth Björknesjö och in kom tidigare guldtränaren i Djurgården, Kjell Jonevret - som även har meriter från den norska och sydafrikanska ligan. Hansson gläds över att få jobba med en så rutinerad tränare.



Det var inför 2016 års allsvenska som Marcus Hansson värvades in till Djurgården som Emil Bergströms ersättare och tog per omgående en plats i Pelle Olssons startelva. Han bar dessutom kaptensbindeln i vissa matcher.Olsson sparkades i början av augusti samma säsong och Hansson hade lite problem med skador, men gjorde ändå 18 starter under debutåret i Blåränderna.Mark Dempsey, som blev en korttidslösning efter Olsson (Dempsey i dag assisterande tränare i Manchester United), blev till säsongen 2017 ersatt av Özcan Melkemichel - som valde bort Hansson för att i stället satsa på mittbackar som Jonas Olsson, Jacob Une Larsson och Niklas Gunnarsson. Hansson noterades för enbart sex inhopp den säsongen och inför förra året lånades han ut till Frej.Väl i Täbyklubben var Hansson en ordinarie pjäs och gjorde 25 starter. Men ett starkt år i Frej hjälpte föga inför årets säsong. Nya Dif-tränarna Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand visade sig heller inte vilja satsa på Hansson som i år varit utlånad till Brommapojkarna där han kämpar för att hålla kvar klubben i superettan.Efter säsongen går kontraktet med Djurgården ut och det kommer inte bli någon fortsättning.- Nej, det tror jag inte. Det kommer inte bli Djurgården, säger Hansson till FotbollDirekt.se.- Nej, finns ingen dialog med Djurgården.- Jo, men samtidigt är det så här branschen fungerar. Det kommer nya tränare och nya spelare, det är bara att acceptera och göra det bästa av situationen.- Så var det kanske men jag tycker även att det funkade bra för mig när Mark Dempsey var tränare. Efter det kom nya tränare och det respekterar jag.Hansson har förutom många säsonger i Gefle gjort ett år i norska Tromsö där han var lyckad i Eliteserien-klubben - vilket fick Djurgården att nappa. Framtidsplanerna för Hansson är nu ovissa.- Jag är öppen för allt, vi får se vad som dyker upp. Nu tänkte jag spela klart säsongen, sedan får vi se.Med tre omgångar kvar av årets superetta ligger Brommapojkarna näst sist med två poäng upp till kvalplats. Hansson anar ett rafflande drama.- Det blir tufft och vi kommer få kämpa hela vägen in. Det har varit en tuff säsong. Så klart att vi hade som mål att sikta högre, men ska försöka ta full pott nu i de tre avslutande matcherna. Det är det som vi får ställa in oss på.Brommapojkarna åkte i fjol ur allsvenskan efter kvalspel mot AFC Eskilstuna. I augusti sparkades- Han är ju otroligt erfaren. Det märks att han varit på en hög nivå!- Absolut inte. Som sagt, jag vill spela klart säsongen först - sedan får vi se vad som händer.