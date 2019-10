Lämnar AIK direkt - tunga beskedet i dag

Joel Ekstrand avslutar karriären och lämnar AIK direkt. Det står klart i dag då mittbacken inte blir kvitt sitt skadehelvete.

- Läkare har nu konstaterat att jag inte längre kan spela på elitnivå, säger han till klubbens sajt.



Tillsammans med bland annat Enoch Kofi Adu, Nabil Bahoui, Tarik Elyounoussi och Alexander Milosevic var Joel Ekstrand ett av alla namn som AIK plockade in förra vintern. Medan de andra spelarna gjorde succé i fjol hade Ekstrand det fortsatt motigt med skador och gjorde först allsvensk debut i den svartgula tröjan med ett kort inhopp i guldmatchen mot Kalmar.



I år har mittbacken på grund av nya skadebesvär inte spelat en enda match och nu står det klart att tidigare Udinese- och Watford-försvararen avslutar karriären. 30-åringen bryter kontraktet per omgående.



- Min tid i AIK har varit fantastisk bortsett från att jag varit skadad, men tyvärr fick jag aldrig visa vad jag ville visa. Jag vet att jag kunde bidragit enormt sportsligt om jag bara hade fått igång kroppen igen, men läkare har nu konstaterat att jag inte längre kan spela på elitnivå. Jag är så glad över att ha varit en del av den här klubben under två år, säger han till Gnagets sajt.