MFF vill plocka in talangen: "Förvånar mig inte"

Precis som med Adi Nalic valde Malmö FF inför säsongen att låna ut Pavle Vagic. Mittfältaren gjorde succé under våren i superettans stora överraskningslag Mjällby - och i somras kallades han tillbaka till MFF för att lånas ut per omgående till AFC Eskilstuna.Väl hos den allsvenska jumbon har dock 19-åringen haft problem med skador och därför har det än så länge bara blivit fyra framträdanden. Trots detta kommer MFF att vilja satsa på honom i vinter och kalla tillbaka den stora talangen - det erfar FotbollDirekt i dag. Uppgifterna överraskar inte AFC Eskilstunas manager Nemanja Miljanovic.- Jag vet själv inte så mycket om det, men jag skulle förmoda att så blir fallet. Pavle är en väldigt intressant spelare som har framtiden för sig. Det skulle inte förvåna mig om MFF väljer att satsa på Pavle redan nu, absolut inte, säger Miljanovic till FotbollDirekt.se.- Han har ju haft otur med skador, men han har gjort det bra i de matcher som han spelat. Ett mål och en assist också. Synd att skadorna kommit i vägen.- Han hade så klart haft en mer betydande roll om han inte skadat sig. Pavle gjorde det fantastiskt bra i Mjällby under våren där han var en väldigt viktig spelare.Även Adi Nalic kommer återgå till Malmö FF efter säsongen och i en intervju med FD förra veckan konstaterade 21-åringen att han ska ta en ordinarie plats i Uwe Röslers elva 2020. Miljanovic är imponerad av säsongen som Nalic genomfört i AFC.- Han har bevisat sin höga klass i år. En av våra mest tongivande spelare och han är så kreativ som bidragit med fem mål och tre assist i ett bottenlag. Det är ett bra facit!