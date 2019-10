Malmös gamla guldhjälte: "Jobbigt - varit så ganska länge"

Agon Mehmeti bidrog starkt till Malmös SM-guld 2010 med elva mål. På senare år har dock anfallaren haft skadebesvär, så även där här säsongen i Örebro.

- Jag har problem med hälsenan. Det har varit så ganska länge. Klart det är jobbigt, säger 29-åringen till FotbollDirekt.se.



Under flera år var Agon Mehmeti ett affischnamn i Malmö FF. Under guldsäsongen 2010 svarade anfallaren för elva mål och två år senare lämnade han för Palermo i Serie A. Därefter har skåningen haft en brokig karriär med en del skadebekymmer.



Förutom en andra sejour i MFF har han hunnit med att beta av spel i Portugal, Norge, Turkiet och England innan han inför årets säsong skrev på för Örebro. Han användes knappt i våras efter lång tid utan fotboll, men kom tillbaka starkt efter sommaruppehållet med ett par vassa inhopp då han svarat för två mål och en assist.



Nu mot AIK senast satt han dock kvar på bänken hela matchen. Mot Hammarby i omgången innan hoppade han in i andra halvlek och för FD förklarar anfallaren om nya bekymmer.



- Jag har problem med hälsenan. Det har varit så ganska länge. Klart det är jobbigt. Jag försöker spela så mycket som jag kan. Det har känts bra så jag vill spela, men samtidigt får det inte bli värre. Det är lite av en säkerhetsåtgärd.



Du har annars i flera matcher sett het ut när du kommit in? Du är tillbaka på allvar?



- Ja och det känns ju bra. Jag tränar på och det är bara att göra det bästa av det. Det återstår ju bara några matcher nu och vi vill avsluta snyggt.



Mot Hammarby såg det länge bra ut för er. Ni ledde med 1-0 och första halvlek slutade 1-1, men när matchen var slut hade ni ändå förlorat med 5-1. Vad hände?



- Vi vågade verkligen spela, det är inte många som gör det borta mot Hammarby. Men sen i andra... Vi kollapsade helt. Man måste vara hundra procent i allt man gör, annars straffar det sig.



Förutom guldet med MFF 2010 var Mehmeti även med och lyfte SM-pokalen 2014 efter återkomsten i den himmelsblåa dressen. Då gjorde han dock inget större väsen av sig. Två mål på tio matcher, varav fem från start, noterades anfallaren för. Nu kan skåningarna vara på väg att lyfta ytterligare en ligabuckla. Malmö leder serien tack vare bättre målskillnad än Djurgården. Trean och fyran Hammarby och AIK är bara tre pinnar bakom och Mehmeti ser fram emot att följa den rafflande avslutningen.



- Det är väldigt tajt däruppe och det blir spännande att se. För mig är dock det viktigaste att ha fokus på Örebro och ta så många poäng som möjligt.



Ni ligger i ingenmansland. Ni kan inte nå Europa, ni kan inte åka ur. Är det inte tråkigt att era matcher inte betyder så mycket för tabellen?



- Tråkigt och tråkigt... Det är så läget är nu. Klart som fan att vi velat vara med däruppe. Men vi jobbar på och vi kommer komma dit!



