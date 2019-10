Spåddes bli näste Zlatan - så gick det

För tio år sedan spåddes nio talanger nå liknande höjder som Zlatan.

Ett tv-team följde under flera månader spelarna “I Zlatans fotspår”.

Nu har vi facit - så gick det för begåvningarna.

– Jag tror framför allt att den egna inställningen avgjorde, säger Johnny Gyllensjö, en av tränarna i SVT-serien.



Zlatan Ibrahimovic väg till den stora scenen gick via Malmö FF:s ungdomsled med Johnny Gyllensjö och Ola Gällstad som tränare.



Hösten 2009 valde SVT tillsammans med Zlatan göra en satsning där talangfulla fotbollsspelare från Malmöregionen i åldern 15-16 år skulle följas under flera månader. Detta dokumentärserien i “I Zlatans fotspår”.

Första priset: ett möte med stjärnan.

– Är du en bra spelare och tror på dig själv kommer andra få upp ögonen. Men man måste träna hårt – utan träning kommer man inte långt, sa Zlatan till SVT när serien i åtta delar kom ut.

Tränarna bedömde en rad egenskaper som teknik, fysik, spelförståelse, mental styrka och motivation när nästa stora löfte skulle utses.

Men den första uppgiften var att välja ut de nio talangerna.

– Malmö FF var exkluderat från urvalet. Så vi utgick från småklubbar i Malmöområdet och vi åkte ut och tittade på träningar och pratade med tränare vad de tyckte. Det baserades mycket på tips, berättar Gyllensjö.

Bland talangerna är det bara ett par av dem som har gjort sig till ett namn på fotbollskartan.

Mest välkända är Saman Ghoddos, som slog igenom i Östersunds FK med spel i Europa League och allsvenskan. Nu spelar han till vardags i Amiens i Ligue 1 och han fick även speltid för Iran i fotbolls-VM 2018.

– Utifrån fotbollskvaliteten var det en del som stack ut redan på den tiden. En del stack ut personlighetsmässigt.

– Det var inte spelare som sprang och gömde sig i en grupp. Det var också det som var ett av kriterierna för att få ihop en bra mix av killar. Det var inte gråa möss direkt.

Nu har tio år gått sedan serien sändes.

I dag vet vi hur det gick för de nio utvalda talangerna – och de flesta uppnådde aldrig någon professionell karriär inom fotbollen.

Så här säger Johnny Gyllensjö om varför vissa lyckades och andra inte.



– Jag tror framför allt att den egna inställningen avgör. Vad du vill och vad du har för mål med ditt fotbollsspelande. När jag tränade ungdomar i MFF var deras mål som 15-åringar att bli proffs i Real Madrid, Barcelona eller Milan och fortsätter:

– Kanske är det där man missar. För att nå sitt långsiktiga mål måste man jobba hårt och ha kortsiktiga mål. Men det kan också vara så att man nöjer sig med nivån man spelar på, att det är ”fine”.Jag tror man måste vara medveten om att det inte regnar ner chanser från himlen att spela allsvensk fotboll. Det är hårt jobb som krävs, förklarar Gyllensjö.





Här är samtliga nio talanger från dokumentärserien “I Zlatans fotspår”:



Ali Jamil

Klubb då: BK Olympic

Klubb i dag: –

Så gick det: Återvände till moderklubben Olympic efter en kort tid i Håkanstorp. Spelade en säsong i Hyllie i division 3 för fyra år sedan men avslutade med spel i Olympic 2017.

Erik Pärsson

Klubb då: Husie IF

Klubb i dag: Mjällby

Så gick det: Erik Pärsson tog sig via division 2 till Landskrona och sedan Falkenberg. Efter ett år på Kreta är han nu i Mjällby – och har chansen att skjuta upp klubben till allsvenskan.

Saman Ghoddos

Klubb då: LB07

Klubb i dag: Amiens

Så gick det: Efter åren i LB07 gick han vidare till Trelleborg och Syrianska. Flyttade till Östersund som 23-åring, där det stora genombrottet kom i allsvenskan och Europa. Numera Ligue 1-proffs och landslagsspelare för Iran.

Phillip Nantas

Klubb då: LB07

Klubb i dag: –

Så gick det: Provtränade med Real Madrid och Barcelona, men slutade med fotbollen i sena tonåren. I dag bor han i Las Vegas och har gått med som soldat i den amerikanska marinkåren. Säger att han är beredd att dö för USA.

Kevin Mugosa

Klubb då: Husie IF

Klubb i dag: Bjärreds IF

Så gick det: Kevin Mugosa jobbar i dag på en förskola och spelar i division 3, men han säger att han fortfarande är inställd på att klättra uppåt i seriesystemen och satsar hårt på fotbollen.

Kevin Weclewicz

Klubb då: BK Olympic

Klubb i dag: KSF Srbija Malmö

Så gick det: Gjorde en säsong med Olympic på seniornivå i division 3 som 20-åring, men har sedan dess hållit till i division 4 och division 5. Först i FBK Balkan och nu i KSF Srbija Malmö.

Nicola Zivanovic

Klubb då: Husie IF

Klubb i dag: Lilla Torg

Så gick det: Nikola Zivanovic valde bort klubbar så som Liverpool och Newcastle. Men som 18-åring petades han av Malmö FF – och förlorade kärleken till fotbollen.

Tibor Cica

Klubb då: LB07

Klubb i dag: IFK Simrishamn

Så gick det: Tibor Cica vann ”I Zlatans fotspår” och fick träffa Zlatan i Barcelona. Som tonåring värvades han av italienska Cesena – men i dag jobbar han med att rensa sill i Simrishamn.

Zaman Zadran

Klubb då: FC Rosengård

Klubb i dag: –

Så gick det: Tog klivet upp till Rosengårds a-trupp i division 1 säsongen 2010. Har sedan dess varit runt i en rad lokala klubbar i Malmöområdet, däribland BK Olympic och Husie.