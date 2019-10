Den förra AIK-sensationen kan ha skadats allvarligt i natt

Robin Jansson kan vara allvarligt skadad. I en match i natt med sitt Orlando mot Chicago i MLS har han brutit redan efter drygt en halvtimmes spel. De första rapporterna uppger att det kan handla om en allvarlig nackskada.



Det är tråkiga rapporter som i natt kommer från MLS i USA.

När Orlando möter Chicago Fire så ser Robin Jansson ut att ha skadat sig svårt i en situation när han tvingades bryta efter en halvtimmes spel.



De första uppdateringarna berättar om en trolig nackskada.



Amerikanska journalisten Julia Poe som jobbar på Orlando Sentinel rapporterade först så här på sitt Twitter:



''Robin Jansson, who was taken off the field on a strecher after a serious injury in the 32nd minute''.



Lite senare följde detta från samma håll:

''An update Robin Jansson: he is being evaluated for a neck injury, but was strechered off strictly for precautionary reasons per a team official''.



När sedan Chicagos 1-1-mål kom i andra halvlek så reflekterade samme journalist så här:

''An equalizer from Sapong and an injury to Jansson have brought a bit gloom into the stadium.



Det är dessa rapporter som nu ännu så länge finns tillgängliga kring midnatt.