AVSLÖJAR: Bajen i kontakt med LA Galaxy - kan agera med back

Hammarby kan vara på väg att göra en värvning från MLS. Enligt FotbollDirekts uppgifter finns konkret intresse för LA Galaxys vänsterback Jørgen Skjelvik.

- Klart det är ett namn som vi känner till, säger sportchefen Jesper Jansson till FD.



Sommaren 2011 lånade Helsingborg in Jørgen Skjelvik från Stabaek och vänsterbacken var då med och vann såväl SM-guld som cupguld med HIF. Sportchef för skåningarna då var Jesper Jansson.



Nu kan samme Jansson värva in norrmannen till Hammarby. Enligt FotbollDirekts uppgifter finns konkret intresse för LA Galaxy-försvararen och det förs diskussioner med MLS-klubben. Något konkret bud från Hammarby har dock inte kommit vad FD erfar.



- Jag vet om hans situation, men samtidigt ska man komma ihåg att vi har all kvalitet som vi behöver i vår trupp gällande försvarsspelare. I dagens trupp vet vi dock inte riktigt vad som händer i vinter, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt och fortsätter:



- Vi har en tät dialog med LA Galaxy men det är mest generellt kring många olika frågor, inte bara om spelare.



Som bekant har Hammarby och LA Galaxy samma ägare sedan flera år tillbaka. Jansson vill inte säga något om FD:s uppgifter att Bajen har konkret intresse för 28-åriga Jørgen Skjelvik.



- Jag har inga kommentarer till det, men klart att det är ett namn som vi känner till.



Efter lånesejouren i Helsingborg 2011 värvades Skjelvik till Kalmar innan han skrev på för Rosenborg i juli 2013. För snart två år sedan gick norrmannen till LA Galaxy som Bosman - där han hunnit göra 50 matcher. Skjelvik har totalt sju a-landskamper för Norge på meritlistan.