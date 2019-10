Målfest i Borås - vann stort mot nykomlingen

Elfsborg vann med 4-0 hemma mot Falkenberg under söndagskvällen. Tungt för nykomlingen från Halland som med tre omgångar kvar har en poäng upp till kvalplats.



Hemmalaget Elfsborg fick en smakstart mot Falkenberg då Jesper Karlsson redan i andra minuten gjorde 1-0. Målet var vackert då yttern hittade krysset med ett hårt skott. Speciellt för Karlsson som fick sitt genombrott i Falkenberg och han valde att inte fira målet.



- Den klubben betyder mycket för mig. Jag vill att de ska hålla sig kvar, konstaterade han för Cmore under pausvilan.



Därefter dröjde det till den 81:a minuten innan Elfsborg punkterade tillställningen. Deniz Hümmet målskytt på pass från Robert Gojani och innan tillställningen var över hann inhopparen Per Frick göra två mål på stopptid - eller ja, 3-0-målet styrdes in via Per Karlsson i Falkenberg.



Elfsborg i ingenmansland vann med 4-0 och ligger åtta i tabellen medan Falkenberg är kvar som nästjumbo. Nykomlingen har en poäng upp till kvalplats och ytterligare två pinnar till säker mark.