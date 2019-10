Bajenhjälten snuvas - klart i dag

Muamer Tankovic fick ta emot priset som månades spelare i allsvenskan för augusti. Trots att lagkamraten Vladimir Rodic gjorde sex mål i september, där han bland annat sänkte AIK och svarade för ett hattrick mot Örebro, blir det inte andra raka för Hammarby. I stället går septembers bästa spelare till Norrköpings Sead Haksabanovic.



Efter en tung säsong i Hammarby vaknade Vladimir Rodic till rejält under september månad då han totalt svarade för sex mål på tre matcher. Efter att ha nätet i 6-2-krossen hemma mot IFK Göteborg följde yttern upp med två baljor mot AIK och därmed blev han derbyhjälte. Tre dagar senare var Rodic avstängd mot Sirius, men var tillbaka mot Örebro i omgången därpå - och det blev hattrick i måndagens 5-1-seger.



Men trots detta prisas inte Rodic som månadens spelare. I stället går utmärkelsen som septembers bästa spelare till Norrköpings Sead Haksabanovic. Så här skriver Sef som delar ut priset:



"IFK Norrköpings Sead Haksabanovic hade en fin månad när hans ’Peking’ tog tolv poäng av 15 möjliga under månaden. Haksabanovic gjorde själv två mål och assisterade till lika många. Norrköping ligger just nu femma i den allsvenska tabellen och är med och slåss om Europaplatserna till nästa år.".



Därmed gick Hammarby bet på att ta hem priset två månader i rad. Augustis bästa spelare gick till Muamer Tankovic.



Tidigare vinnare av priset i år är Linus Hallenius (Sundsvall, april), Tarik Elyounoussi (AIK, maj) samt Marcus Danielson (Djurgården, juli). Utmärkelsen som septembers bästa spelare i superettan gick till Halmstads Rasmus Wiedesheim-Paul som toppar ligans skytteliga med sina 15 mål.