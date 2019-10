Problematiken i Hammarby: "Men gjort det otroligt bra"

STOCKHOLM. Davor Blazevic vaktade Hammarbys mål mot Örebro efter att Johan Wiland tvingats kasta in handduken. Det är inte säkert att Wiland kan spela mot Djurgården vilket givetvis vore ett tungt tapp för tabelltrean, men tränaren Stefan Billborn stressas inte upp.

- Jag vet inte vem som står på söndag, men Davor gjorde det otroligt bra sist, säger Billborn till FotbollDirekt.se.



Hammarby genomförde under gårdagen sitt sista träningspass för media och publik inför derbyt mot serieledande Djurgården. FD fanns på plats och noterade att varken Muamer Tankovic eller Alexander Kacaniklic var med och tränade. Stjärnduon kommer dock att spela på söndag. Tränaren Stefan Billborn förklarade efteråt att "Mujo" är förkyld och att Kacaniklic varit i Skåne på grund av sjukdom i familjen, men att mittfältaren senare samma dag skulle flyga tillbaka till Stockholm.



Desto mer oroande är det kring målvaktsposten. Johan Wiland fick kasta in handduken inför matchen mot Örebro i måndags och i stället vaktade Davor Blazevic Hammarbys mål i 5-1-segern. Samma scenario kan det bli mot Djurgården. Wiland klev tidigt av träningen i går - vilket var förutbestämt.



- Jag vet inte vem som står på söndag. Vad jag förstår är det en överansträngning, ingen skada, vad gäller Wiland. Det är en slags reaktion på att han stått en jävla massa matcher efter skadan. Egentligen skulle han kanske tagit det lite lugnare. Planen var ju inte att han skulle spela mot Kalmar (i början av augusti då målvakten fanns med i truppen för första gången i år och där han i andra halvlek fick hoppa in efter rött kort på Blazevic), förklarar Billborn för FotbollDirekt.se.



Blazevic har i år vaktat Hammarbys mål i nio allsvenska matcher. Billborn, som hade målvakten i Brommapojkarna 2014, stressas inte upp över att Wiland eventuellt kan missa det glödheta derbyt.



- Vi har förlorat en match med Davor i år så nej, jag tror inte att det påverkar så mycket. Wiland är väldigt rutinerad och inger ett lugn, men det brukar ju inte vara så många situationer under en match. Det är typ fyra skott man ska ta... Davor gjorde det otroligt bra sist där han svarade för en riktigt bra räddning på Örebros andra chans (mål där och det hade varit 2-0 till ÖSK). Dessutom har Davor jättesnabba igångsättningar av spelet. Vi får se vem som står.



Billborn konstaterade i går att David Fällman kan komma att göra comeback i truppen på söndag, men då som bänkspelare - något mittbacken själv var inne på när FD frågade. En som troligen inte finns med mot Djurgården är däremot Aron Johannsson som tränade vid sidan av i går.



- Tveksamt. Vi får testa lite till, men nu har vi fått tillbaka Imad Khalili som kan spela på söndag och då är det jäkligt tveksamt om vi chansar. Nej, jag tror inte att vi sätter honom på bänken och chansar, avslutar Hammarbys tränare.