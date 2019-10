Om de blårandiga blickarna skulle söka sig mot backspegeln så är det ingen lugnande syn som möter dem. Utan ett lag som står på gaspedalen och letar öppningar för omkörning.

Det är på hösten som säckar knyts ihop.

Som de sista krafterna kramas ur i jakten på poäng och placeringar.

Det är under hösten ångesten obarmhärtigt tränger sig på och det är då som förhoppningar antingen brister eller exploderar i jubel över guld eller fixat kontrakt.

Jag älskar hösten, det har jag skrivit massor av gånger - och sällan har det känts mer som höst än precis just nu.

När ett dammoln sänkt sig över Stadion i Malmö efter “Slaget om Öresund”, så väntar ett nytt på att torna upp sig över Tele2 arena söder om Söder i Stockholm:

Djurgårdens IF mot Hammarby IF.

Allsvenskans poängmässigt bästa lag mot allsvenskans i särklass (?) mest formstarka.

En prestigekamp, ett på alla sätt känsligt derby och en - jo, så är det faktiskt - kamp om Lennart Johanssons pokal.

- Klipper vi Djurgården, Malmö, Östersund och Häcken, då tror jag fan att vi vinner (SM-guld), säger Bajens tränare Stefan Billborn.

Jag kan nog hålla med om det.

Han påstår sen också att full utdelning knappast är troligt, men där vetefan om jag skriver under direkt.

Det jag har sett av Hammarby under de senaste veckorna gör att jag håller dem som favoriter i alla matcher man spelar fram till avslutningen mot Häcken den 2 november.

Det inkluderar en bortamatch mot Europa League-flygande Malmö FF.

Det inkluderar givetvis också derbyt på söndag.

När Djurgården på ett envist men långt ifrån sprakande sätt löser uppgifter som Falkenberg hemma och Östersund borta, så kör Hammarby över sitt motstånd - oavsett namn på klubb och tabellplacering.

Skulle jag ranka formtoppandet för de båda lagen inför derbyt på en skala 1-10 så håller jag Djurgården som en sjua och Bajen som en tia.



10:a.

I ett 08-derby så tillkommer det naturligtvis andra omständigheter som mycket väl kan avgöra matcher, så som historiska spöken, den mentala uppgörelsen på planen, närkamper och taktiska upplägg från de bägge bänkarna.

Även här har Hammarby tagit ett kliv under hösten, och 2-1-segern över AIK den 22 september är det bästa kvittot på att lagets fart, offensiva kvalitet och kapacitet klarar av även mentala utmaningar och kvävande defensiver.

Dessutom så har just historia derbyspökat för Djurgården under väldigt många år nu, och inte minst under 2019.

Hursomhelst, Djurgårdens IF leder allsvenskan efter 26 omgångar, man gör det rättvist och Thomas Lagerlöfs och Kim Bergstrands lag sitter fortsatt i förarsätet när serien nu vänder in på upploppet.