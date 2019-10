Betygen efter derbyt - FD:s krönikör namn för namn

MALMÖ. Hajpen var bättre än matchen.

Och Slaget som Öresund blev aldrig det "krig" som många hade förväntat sig - på planen.

MFF-FCK 1-1.

Markus Rosenberg gjorde Malmös mål, Bachirou var i europaform och Rasmus Bengtsson felfri.

Allt som vanligt. Men ändå inte.

MFF hade inledningsvis full kontroll på den här matchen . Anfört av främst Fouad Bachirou (han älskar Europamatcherna och det syns så tydligt) vann Malmö mittfältsbataljen och kunde sätta press på FCK:s försvarslinjer.

Det gav inga jättechanser direkt, men det var ett hyggligt grepp.

I 20 minuter.

Sen tog bensinen slut. Som om tanken hade läckt och gått tom alldeles för tidigt.

FCK kunde sakta men säkert äga varenda återstående minut av första halvlek.

De rullade runt bollen utan problem med mittfältssnidaren Carlos Zeca som regissör och när de tappade den efter 30 plus passningar hade de inga synbara problem att via systematisk press få tillbaka initiativet.



Danskarna hade förvisso bollinnehavet men det var en stängd match mellan två välorganiserade lag.



Malmö jagade i sina positioner, FCK rullade runt bollen som aldrig befann sig in något straffområde.

FCK:s ledningsmål kom istället från ingenstans och på alla sätt olyckligt för Malmö FF.

I ett läge på övertid där Sören Rieks blivit behandlad för skada och inte kunde röra sig obehindrat försökte Uwe Rösler uppmana sitt lag att ta det lugnt för att bara vänta in havlekssignalen.

Istället gick de till ett halvdant smått meningslöst anfall som enkelt avväpnades. Rasmus Falk drev fram bollen på mitten och serverade Guillermo Varela i djupet på den kant där Rieks inte kunde springa. Varelas perfekta inlägg svepte förbi Johan Dahlin längs gräset och Lasse Nielsen tvingades panikbryta framför Michael Santos, Nielsen kom först till bollen men slog den i eget mål.

Bättre fart på Malmö FF i inledningen av den andra halvleken. Inte lika avvaktande och lite mer direkt in mot FCK:s straffområde.

Det var just exakt där som Markus Rosenberg stod perfekt placerad på Jo Inge Bergets vänsterinlägg och "Super-Mackan" kunde styra in bollen med pannan bakom den svenske målvakten Karl-Johan Johnsson.

FCK orkade inte hålla uppe samma återerövringsspel vilket gav Malmö större möjligheter att ta återta det grepp som de tappat i den första halvleken.

Trots att både Sören Rieks och Anders Christiansen tvingats utgå på grund av skador.

MFF hade bättre fart på bollen, högre speed i fötterna och näsan mot motståndarmålet.

Malmö fick ytterligare ett par vassa lägen när de matade in bollen i FCK:s straffområde men det räckte inte hela vägen fram.

Det blev 1-1 och någonstans var det en liten seger för FCK, samtidigt som Malmö i någon mån lever kvar i den här gruppen.

Här är mina spelarbetyg:

Johan Dahlin - 2

Stabil. Fick egentligen inte särskilt många svåra situationer att handskas med. Omöjligt att göra något åt målet.

***

Lasse Nielsen - 2

Gedigen match med bra koll Sotiriou. Självklart olycklig vid målet, men hade inte mycket till val i den situationen.

Rasmus Bengtsson - 3

Som alltid en klippa. Aldrig utsatt för särskilt mycket press, men satte inte en fot fel.

Behrang Safari - 2

Fick en del svåra situationer att jobba med spå sin kant. Fick aldrig utrymme att gå framåt. Säker med bollen.

***

Jo Inge Berget - 2

Blandade och gav. Utsökt passning till 1-1. Massor av energi. Men också en del slarv i passningsspelet.

Anders Christiansen (58) - 2

Började med massor av energi och drev sitt lag framåt. Tappade en del energi när MFF mest fick jaga boll. Utbytt med skada.

Fouad Bachirou - 4

Det här är hans scen. Han är alltid som bäst i Euroapaspelet. Extremt stark i återerövringsspelet, låg ständigt i rätt position och klok med bollen. Strålande.

Oscar Lewicki - 3

Återigen en fin match. Tydlig i sin närvaro. Trygg med bollen och stabilt passningsspel.

Sören Rieks (46) - 1

Kom sällan rätt på sin kant. Och inte heller i presspelet. Lite otajmad och till synes ovanligt ovän med bollen. Fick utgå skadad.



***

Marcus Antonsson - 2

Bra driv och rev upp mycket i djupled som såg ut att oroa FCK. Svår match med väldigt lite bollinnehav.



Markus Rosenberg - 3

Stred hårt över stora ytor. Höll hela tiden FCK:s mittförsvar i arbete. Och målskytt, vem annars? Oerhört säker i läget.

Avbytare:

Eric Larsson (46) - 3

Klart bättre än Rieks på kanten. Större pondus. Mera kraft. Drev fram med skön intensitet i offensiven.

Arnor Traustason (58) - 3

Strålande inhopp när Christiansen gick sönder. Ofta rättvänd och väldigt ofta ett hot när han utmanade.



Guillermo Molins (78) - spelade för kort tid för betyg.

Felix Beijmo

Bonke Innocent

Jonas Knudsen

Dusan Melicharek (mv)