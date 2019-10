MFF-stjärnan tillbaka - efterlängtade beskedet

Oscar Lewicki startade i EM-premiären 2016 och var med i första landslagssamlingen under Janne Anderssons ledning senare samma år, men därefter har Malmös mittfältare varit borta från landslaget. Men så under onsdagen kom det efterlängtade beskedet: Lewicki finns med i kommande EM-kvalmatcher mot Malta och Spanien.



Flera års väntan är över. Oscar Lewicki är med i landslaget igen - detta efter att han inte varit med sedan hösten 2016 under Janne Anderssons första VM-kvalmatcher. Bara månader innan hade ju samma MFF-mittfältare startat EM-premiären mot Irland.



Men nu är Lewicki med igen. Under onsdagen kom beskedet att 27-åringen finns med i truppen till EM-kvalmatcherna mot Malta och Spanien. Noterbart är att Jimmy Durmaz petas till förmån för Ken Sema och att Muamer Tankovic återigen är med. På backsidan är det stora utropstecknet att svensk-italienaren Riccardo Gagliolo, till vardags i Parma, är med för första gången.



Hela truppen nedan!



MÅLVAKTER: Karl-Johan Johnsson (FC Köpenhamn), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Robin Olsen (Cagliari).



FÖRSVARARE: Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Rangers), Riccardo Gagliolo (Parma), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle), Mikael Lustig (Gent), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Pierre Bengtsson (FC Köpenhamn)



MITTFÄLTARE/ANFALLARE: Sebastian Andersson (Union Berlin), Marcus Berg (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Alexander Isak (Real Sociedad), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), John Guidetti (Alaves), Muamer Tankovic (Hammarby), Ken Sema (Udinese), Oscar Lewicki (Malmö FF), Gustav Svensson (Seattle)