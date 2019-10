"Besiktas-vibbar - men då ryker Uwe Rösler"

Malmö FF spelar under torsdagskvällen viktigt och speciellt möte i Europa League hemma mot FC Köpenhamn. FD:s Casper Nordqvist ser ett dramatiskt dubbelmöte.

- Lite Besiktas-vibbar över det, säger Nordqvist.



FEM FRÅGOR TILL CASPER NORDQVIST INFÖR MFF - FCK



Jobbigt sent insläppt mål i premiären borta mot Dynamo Kiev som blev avgörande för MFF. Misslyckande?



- Nja, att torska med uddamålet i Ukraina är ingen stor grej, men så klart väldigt surt att släppa in ett så sent mål. Poängen var ju så nära där för MFF! Vi minns dock i fjol att Malmö kunde förlora borta i premiären och sedan ändå gå vidare...



Precis, förlusten mot Genk följdes upp med en imponerande 2-0-seger hemma mot Besiktas - samma Besiktas som MFF i sista omgången besegrade med 1-0 och därmed gick vidare från gruppen. Kan Malmö göra samma resa i år igen?



- Absolut och jag tror logiskt att nyckelmatcherna är mot just FCK. Jag får lite Besiktas-vibbar över det. Det häftigaste mötet i gruppen för MFF! Visst, turkarna hade namn som Ricardo Quaresma och Pepe - men detta är en annan sorts karaktär på ett mäktigt möte. Det är väldigt nära mellan Malmö och Köpenhamn geografiskt och rivaliteten är stor. FCK är störst i Skandinavien - MFF vill bli det. Blir det tre poäng för Malmö i morgon tror jag att de har goda chanser att surfa vidare på den vågen och göra upp om avancemang även i år.



Ser du något problem kring att MFF även jagar SM-guld?



- Att det då skulle göra det svårt för Malmö att spela på två fronter? Klart att de får ett tuffare spelschema än övriga allsvenska guldkandidater, men är det något lag som ska klara det är det ju MFF med deras breda, slagkraftiga trupp. Jag tycker inte att Malmö vid ett eventuellt misslyckande i gruppspelet eller i allsvenskan kan skylla på detta. Man gick ju starkt på slutet i fjol i både allsvenskan och Europa. Malmö har lärt sig mycket av många gruppspel de senaste åren.



Bara fyra omgångar kvar av allsvenskan, vem eller vilka i MFF är du mest imponerad av i år?



- Tveklöst Anders Christiansen. Han avgör ju var och varannan match känns det som. Otroligt viktig för MFF i år. Det kändes som att han inte kom upp i sin högsta nivå efter återkomsten förra sommaren, men i år har dansken verkligen levererat till fullo! Markus Rosenberg i Europaspelet är en enorm tillgång för Malmö också, det ska man komma ihåg och just dessa två namn blir livsviktiga i morgon - liksom ett starkt MFF-försvar.



Om det vare sig blir avancemang till sextondelsfinal eller SM-guld, ryker Uwe Rösler då?



- Det är nog stor risk att han gör det. Han gjorde det fantastiskt i fjol när han under VM-uppehållet tog över ett MFF i närmast fritt fall och räddade säsongen genom en tredjeplats och avancemang till såväl Europa Leagues gruppspel som sextondelsfinal. I år däremot har tysken andra krav på sig. Skulle Malmö missa SM-guld för andra året i rad är nog enda räddningen ett lyckat gruppspel i Europa League.