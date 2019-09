Stor ilska mot Djurgården - Burchnall får inte vara kvar

Östersund såg ut att gå till pausvila hemma mot Djurgården, men i halvlekens sista spark kvitterade Nicklas Bärkroth till 1-1. ÖFK-spelarna rasande och menade att tiden var ute, så även tränaren Ian Burchnall som visades upp på läktaren.



Efter sex raka förluster såg Östersund nu ut att gå till ledning i paus hemma mot Djurgården. På pass från Felix Hörberg gjorde Jordan Attah Kadiri 1-0 i den 28: minuten. Serieledarna i gungning, men Dif skulle få in en kvittering i första halvlek - och detta i grevens tid.



Precis innan de två stopptidsminuterna hade passerat fick Djurgården en hörna. Den nickades undan, men Jonathan Ring sköt in bollen i andravågen. Den passningen blev perfekt fram till Nicklas Bärkroth som från nära håll prickade in 1-1.



Östersundsspelarna blev tokiga och rusade fram mot domaren Glenn Nyberg. De pekade på klockan och menade att tiden var ute när Djurgården gjorde mål. Målvakten Aly Keita varnades och än värre blev det för tränaren Ian Burchnall som visades upp på läktaren. Engelsmannen ilsken och kastade iväg en mikrofon i samband med att han lämnade planen.