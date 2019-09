Kallduschen efter Norrköping: "Inte hållbart"

Efter succésäsongen i fjol, då David Moberg Karlsson svarade för tio mål från sin ytterposition, lämnade han allsvenskan och IFK Norrköping för spel i tjeckiska storklubben Sparta Prag.25-åringens första halvår var också bra då han mäktade med tre mål och fem assist på 17 matcher. Inget tydde på att "DMK" skulle tappa sin startplats till denna säsong, men med ny tränare har detta blivit en verklighet.Moberg Karlsson har haft svårt att få speltid och får i stället hålla till i klubbens b-lag, en sits han givetvis inte är tillfreds med.- Det är varken optimalt för mig eller för klubben, så vi får se vad framtiden har att utvisa. Just nu är det inte så mycket att klaga över. Det är bara att köra på, visa att jag är duktig och hoppas på att det vänder. I längden är det däremot inte hållbart att spela b-lagsmatcher i division 3 i Tjeckien. Det är nog inte någon part supersugen på i längden, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:- Det är en konstig situation. När jag kom tillbaka efter uppehållet var jag på affischer som en bra spelare i den här ligan. Det är lite konstigt att gå från hyfsad till att vara helt i frysboxen. De har "stats" och GPS hela tiden på träning och de tycker inte att jag löper tillräckligt mycket, men samtidigt hade jag samma stats under förra tränaren.Moberg Karlsson har kontrakt med Sparta Prag till sommaren 2022. Han är under sina år i Blåvitt och Norrköping noterad för totalt 104 allsvenska matcher.