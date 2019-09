FD LIVE: Rodic med hattrick - Bajen krossar ÖSK

Jansson - Granlund, Bergmark, Lorentzon - Björnkvist, Gerzic, Kasim, Wright - Larsson, Prodell, Bertilsson

STOCKHOLM.Efter förlusten mot Norrköping efter landslagsuppehållet har Hammarby radat upp tre raka segrar, senast borta mot Sirius med 3-1.Nu tar Bajen, som inför i kväll är sex poäng bakom serieledande Djurgården (och Malmö som i går vann mot AFC Eskilstuna med 1-0), emot mittenlaget Örebro medan Dif samtidigt gästar Östersund.Vladimir Rodic, derbyhjälten mot AIK, är tillbaka i elvan efter att ha varit avstängd mot Sirius. Noterbart att Davor Blazevic vaktar Bajens mål, inte Johan Wiland som missar matchen på grund av skada.Fantastiskt tifo från Hammarbyklacken (se bild HÄR ) och en mäktig inramning.Snabbe Jake Larsson ställde om för ÖSK och den tidigare Hammarbyspelaren rann nästan igenom och kom till avslut, men Davor Blazevic avstyrde.I stället fin målmöjlighet för Bajen minuten därpå. Muamer Tankovic med skott i bra läge utanför straffområdet, men där Jansson i ÖSK-målet limmade bollen.Jätteläge för Hammarby tre gånger om. Tankovic med skott från nära håll. Jansson räddade, men returen rätt ut till Rodic som nöp till. ÖSK-back i vägen och bollen studsade i sin tur ut till Nikola Djurdjic bara metern framför mål, men serben fick inte kontroll och Jansson fick till sist vantarna på bollen. Oj vad nära ledningsmål för Bajen - och vilken sekvens!I stället gjorde Örebro 1-0 och det var mycket vackert. Ett inlägg från vänster av Wright nickades ner av Kasim fram till Viktor Prodell som cykelsparkade in ledningsmålet för gästerna. Avslutet från nära håll och kalldusch för Bajen.Hammarby med farligt frisparksläge efter att Nikola Djurdjic rivits ner av ÖSK-försvarare i en position "á la Toni Kroos mot Sverige i VM". Darijan Bojanic med skottet, men tätt över ribban.Nära 2-0 ÖSK då Johan Bertilsson avslutade från nära håll, men Blazevic räddaren i nöden den gången för Hammarby. Pigg öppning av Örebro.Bojanic med inlägg, ingen träffade bollen - förutom stolpen som räddade Örebro från ett snöpligt baklängesmål.Kvitterat i Stockholm. Simon Sandberg med briljant inlägg från höger och Vladimir Rodic hann före med pannan innan Jansson och nicken i bortre. 1-1 och stort jubel på Tele2 förstås. Detta var Rodic fjärde mål på hans tre senaste matcher.1-1 efter första halvlek.Oj vad nära 2-1 Bajen. Junior med inlägg (eller avslut) i utkanten av straffområdet - och bollen i ramen! Bojanic träffade stolpen i första halvlek efter ett inlägg, nu gjorde alltså mittfältskollegan Junior detsamma.Till sist kom ledningsmålet för Hammarby. En hörna från Bojanic trycktes in av Nikola Djurdjic från nära håll. Serbens tionde mål i årets allsvenska samtidigt som Bojanic nu är delad etta i assistligan ihop med Malmös Arnor Traustason på åtta målgivande passningar.3-1 Hammarby - och återigen var det Rodic som gjorde det. Bojanic hörna studsade ut till Rodic som utanför straffområdet nöp till. Via ÖSK-försvarare gick bollen i mål, Rodic femte mål på hans tre senaste matcher!Byte i Hammarby. Ut med Simon Sandberg, in med Mats Solheim.Rodic med hattrick! Yttern tog emot en boll inne i straffområdet och vräkte upp bollen i bortre krysset. 4-1 Hammarby. Rodic nu med sex mål på hans tre senaste matcher. WOW!Blazevic - Sandberg, Magyar, Fenger, Widgren - Bojanic, Kacaniklic, Junior - Rodic, Djurdjic, Tankovic