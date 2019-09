Djurgården vände och vann - leder fortsatt allsvenskan

Djurgården var illa ute borta mot Östersund, men efter att ha kvitterat precis före paus kom det avgörande 2-1-målet med kvarten kvar och det var kapten Marcus Danielson som gjorde det med pannan.



Hammarby vann med hela 5-1 hemma mot Örebro i kväll medan Malmö i går avgjorde borta mot AFC Eskilstuna först med åtta minuter kvar att spela.



Serieledande Djurgården fick under måndagskvällen det lika svettigt som MFF. I Jämtland var det nämligen Östersund som tog ledningen efter knappa halvtimmen spelad då Jordan Attah Kadiri satte 1-0 på pass från Felix Hörberg.



Den första halvleken såg ut att sluta med ÖFK-ledning in till pausvilan, men precis innan att de två stopptidsminuterna hade passerat fick Djurgården en hörna. Den nickades undan, men Jonathan Ring sköt in bollen i andravågen. Den passningen blev perfekt fram till Nicklas Bärkroth som från nära håll prickade in 1-1.



Östersundsspelarna blev tokiga och rusade fram mot domaren Glenn Nyberg. De pekade på klockan och menade att tiden var ute när Djurgården gjorde mål. Målvakten Aly Keita varnades och än värre blev det för tränaren Ian Burchnall som visades upp på läktaren. Engelsmannen ilsken och kastade iväg en mikrofon i samband med att han lämnade planen.



Utan Burchnall på bänken i andra halvlek lyckades dock ÖFK länge stå emot serieledarna, men så med kvarten kvar kom 2-1 till Djurgården - vilket visade sig matchavgörande. Elliot Käck slog det inlägg som kapten Marcus Danielson nickade i mål. Östersund försökte få till en forcering, men Djurgården försvarade sig bra och vann med 2-1. Stockholmslaget fortsatt tre poäng före Malmö - och har ytterligare tre pinnar ner till tabelltrean Hammarby. På söndag tar Djurgården emot just Bajen. Vilken match!



För Östersund var detta förstås blytungt då det här var lagets sju raka förlust. Ner till såväl kvalplats som nedflyttning är det bara två pinnar för laget som i februari 2018 mötte Arsenal i Europa Leagues sextondelsfinal.