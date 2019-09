EKWALL - "Allt kommer att kosta nu, guld eller kontraktet"

FD:s krönikör Patrick Ekwall med sina tankar inför allsvenska omgången.

– Nu kommer misstag kosta guldet eller kontraktet, konstaterar han.

Det intensiva spelschemat i allsvenskan har bjudit på så många kassapjäser på så kort tid. Under en dryg vecka har ju stormatcher avlöst varandra.

I kommande omgång, den 26:e i ordningen fortsätter jakten på guldet och kampen för överlevnad.

Patrick Ekwall svarar på frågor beträffande stundande omgången.

Vinst senast för lagen i topp-fyra. Guldstriden därmed oförändrad. Vad tar du med dig från den förra omgången?

– Jag tar med mig det faktum att AIK och Malmö FF "överlevde" en omgång där de på förhand hade matcher som skulle kunna vara jobbiga.

Malmö hade inga som helst problem att vinna Skånederbyt men AIK kom undan med blotta förskräckelsen. Oavsett hur det såg ut är det ändå segrar som ger en del kraft inför kommande omgång. Mer väntat såklart att Hammarby skulle besegra Sirius och att Djurgården kunde betvinga Falkenberg.

Fem matcher återstår och 15 poäng kvar att slåss om. Hur går det för lagen i toppen i kommande omgång?

– Det är den sista omgången av de återstående där alla lagen i guldjakten har det som på förhand kan betraktas som enklare motstånd. Det är en sån där omgång där onödigt tappade poäng kan bli ödesdigert.

Vladimir Rodic hyschade AIK-fansen, Sören Rieks likaså mot HIF-klacken, dansken tyckte att spelarna får stå ut med så mycket. Då får fansen också tåla en del. Rätt eller fel?

– Egentligen håller jag med om att det finns få som är känsligare än fansen. Minns en gång när Malmöpubliken skrek "fuck you" i kör under en hel match till Peter Ijeh och Ijeh senare blev polisanmäld för att han gav publiken fingret. Men jag kan ha förståelse för att man vill få bort den typen av uppviglande gester, för det kan få tråkiga konsekvenser. Tyvärr är det ju så.

Intressant möte på Olympia där ett stukat HIF tar emot ett svårbedömt Kalmar, hur slutar det?

– Ingen kan ha en aning om hur det slutar, för här har vi två lag som har blandat och gett på senare tid. Jag tror dessutom att det är två lag som är väldigt nöjda med varsin poäng. 0-0?

Muamer Tankovic smällde in mål nummer 14 mot Sirius och tangerade därmed klubbrekordet i antal mål under 2000-talet. Allsvenskans bäste anfallare just nu?

– Inte just nu. Kanske i våras. Buya Turay, Robin Söder och Markus Rosenberg konkurrerar om den titeln just nu.

Efter 0-3 mot Malmö visade Elfsborg styrkebesked när man slog Häcken på bortaplan. Chanserna till liknande mot AIK?

– Chanserna existerar definitivt. Det beror ju också lite på hur AIK agerat under en lång period, de går inte in och kör över något lag på samma sätt som till exempel Hammarby har gjort. På förhand känns det som att AIK har svåraste matchen av alla guldkandidater i den här omgången.

Sundsvall reste sig på nio och slog Kalmar. Hur mycket tror du egentligen på Tony Gustavsson?

– Efter att en gång ha blivit tok-kapad bakifrån av Tony Tiger i en fotbollsmatch så vet jag att han går in i varje situation med allt han har... Sen har han ett tufft jobb framför sig, men det är möjligt att segern gav Giffarna exakt det självförtroende som behövdes.

Malmö körde över AFC hemma med 5-0 i våras. Hur mycket bör MFF spara på, likt i derbyt?

– Jag utgår från att de sparar som de gjorde mot Elfsborg, när de vann med ett B-betonat lag. Ingen Anders Christiansen och ingen Markus Rosenberg, med andra ord.