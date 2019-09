"Har sett fullständigt tröttkört ut men uppfinner nya sätt"

FD:s krönikör Mathias Lühr här med sina tankar inför den kommande allsvenska omgången.

– Kalmar får det svettigt på Olympia. Olof Mellberg är en av de största vinnarskallar jag stött på, säger han om HIF-tränaren.

Stockholmsderby, Skånederby, storstadsmöte. Kamp om guld och överlevnad.

Inom en vecka har vi fått uppleva drabbningar av högsta allsvenska dignitet.

Efter två dagar utan allsvensk fotboll så det nu dags för nya matcher.

På söndagen inleds omgång 26 där såväl topp- som bottenstrid påverkas.



Mathias Lühr svarar på frågor och ger sin syn på vad som komma ska.

Vinster senast för lagen i topp-fyra. Guldstriden därmed oförändrad. Vad tar du med dig från den förra omgången?

– Skillnaden är stor mellan toppen och botten. Förutsägbart stor, tyvärr. Och att AIK på något sätt, trots att man sett fullständigt slutkört ut i några omgångar, uppfinner nya sätt att hänga kvar i guldstriden.

Fem matcher återstår och 15 poäng kvar att slåss om. Hur går det för lagen i toppen i kommande omgång?

– Ska vara relativt bekväma segrar rakt igenom. AIK får största utmaningen i Borås. Håller man ej fokus så blir det poängtapp.

Vladimir Rodic hyschade tidigare AIK-fansen, Sören Rieks likaså mot HIF-klacken senast. Dansken tyckte att spelarna får stå ut med så mycket. Då får fansen också tåla en del. Rätt eller fel?

– Rätt och fel. Klart fansen ska tåla ett finger mot munnen, samtidigt har vi lärt oss att det knappast gör säkerhetspersonal och polisens jobb enklare när man som spelare väljer att agera uppviglare. Känns därför onödigt.

Intressant möte på Olympia där ett stukat HIF tar emot ett svårbedömt Kalmar, hur slutar det?

– Kan Kalmar förlora mot Sundsvall hemma, så lär det inte bli lättare mot ett revanschsuget Helsingborgs IF lett av en av de största vinnarskallar jag stött på. Någonsin. HIF vinner.

Muamer Tankovic smällde in mål nummer 14 mot Sirius och tangerade därmed klubbrekordet i antal mål under 2000-talet. Allsvenskans bäste anfallare just nu?

– Grejen är den, Tankovic var ju iskall ett bra tag in på senaste matchen. Ändå stänker han dit en till slut. Ja, han är bäste forward i allsvenskan den här säsongen.

Efter 0-3 mot Malmö visade Elfsborg styrkebesked när man slog Häcken på bortaplan. Chanserna till liknande mot AIK?

– Små. Häcken och Elfsborg är två lag det är svårt att begripa sig på idag. Därför ska man akta sig för att analysera det resultatet för mycket.

Sundsvall reste sig på nio och slog Kalmar. Hur mycket tror du egentligen på Tony Gustavsson?

– Ingen som helst aning, men Giffarna tar poäng här och där och hoppet om fortsatt allsvenskt liv finns kvar. Då gör TG sitt jobb.

Malmö körde över AFC hemma med 5-0 i våras. Hur mycket bör MFF spara på, likt i derbyt?

– MFF kan spela med en tredjeuppställning och ändå mönstra starkare elva än AFC.