Rysaren i Malmö - Rosenberg jämför med Stockholm

Malmö FF har inför kvällens möte sex poäng upp till serieledande Djurgården som har en match mer spelad än skåningarna (1-0 mot Falkenberg i tisdags). Markus Rosenberg och hans medspelare kan alltså minska gapet till tre pinnar i afton, detta vid seger i derbyt hemma mot Helsingborg. Det är toppen mot botten, fjolårets Europa League-succé mot en allsvensk nykomling. Det ska väl MFF vinna lätt, eller? Nej, Rosenberg varnar för att mötet i kväll kommer leva sitt egna liv.– Det spelar ingen roll hur tabelläget ser ut när det är dags för derby. Det finns alltid fördelar och nackdelar. Har du en dålig period kan ett derby vända hela situationen. Har du bra flyt, så kommer du in med flyt i matchen. Men jag tror det kommer att bli en tuff match, berättar han för Sydsvenskan. Så sent som i söndags spelades ett annat hett derby i allsvenskan, det mellan Hammarby och AIK - två lag som även de slåss i den absoluta toppen av årets serie. Rosenberg jämför med Stockholmsderbyna när han ska förklara svårigheten med att kliva in mot HIF.- Ett derby är alltid ett derby. Det ser man uppe i Stockholm, där slår alla ju alla i princip.Matchen på Stadion i kväll kickar igång 19.00.