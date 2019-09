Kujovic till FD: "Sjukt mål av Buya, men blev lite besviken"

STOCKHOLM. Emir Kujovic hade gjort fem poäng på de två senaste matcherna inför Falkenberg i går, men ändå bänkades han. I stället avgjorde Mohamed Buya Turay med en soloprestation.

- Sjukt mål av Buya! Är det någon som kan göra något sådant så är det han. Men ja, klart att jag ville spela från start så lite besviken blev jag över att jag inledde på bänken, säger Kujovic till FotbollDirekt.se.



Djurgårdens två anfallsstjärnor Mohamed Buya Turay och Emir Kujovic turas om att blir hjälte för sitt lag. I Kujovic debut borta mot Malmö i slutet av augusti var det Buya Turay som prickade in matchens enda mål. Hemma mot Helsingborg efter uppehållet gick Buya Turay mållös och i stället var det Kujovic som räddade tre poäng med sina två sena mål.



I fredags borta mot Sundsvall var Buya Turay avstängd och Kujovic fick göra sin första start i sin nya klubb. Resultatet? 4-1-seger där Kujovic svarade för ett mål och två assist. Ändå fick han nu inte starta i gårdagens hemmamöte med Falkenberg.



- Du får nästan ta det med tränarna, de sa inte så mycket till mig om det. Men de ville att jag skulle vila typ. Klart att jag ville spela från start så lite besviken blev jag över att jag inledde på bänken, förklarar Kujovic för FotbollDirekt.se.



I stället var det just anfallskollegan Buya Turay som med en soloprestation gjorde drabbningens enda mål tidigt i andra halvlek - och Kujovic applåderar matchhjälten.



- Sjukt mål av Buya! Är det någon som kan göra något sådant så är det han. Målet visade sig också väldigt viktigt eftersom det blev tre poäng, konstaterar 31-åringen som hoppade in efter dryga timmen spelad och han medger att kvalplatsplacerade Falkenberg mot slutet tryckte tillbaka serieledarna en aning. Men nervöst? Nej, det tycker inte Kujovic.



- Jag frågade Tommi (Vaiho) efteråt och de hade ju faktiskt inte en enda chans i andra halvlek. Han gjorde en räddning och då var det ju offside. Men ah, man vet aldrig med inlägg och så. Vi skulle inte ens ha hamnat i den sitsen. Vi borde ha gjort mål och dödat matchen. Det blev onödigt spännande.



Du missade öppet mål i andra halvlek. Halkade du?



- Ja jag kom fel till bollen. Jag skulle bara trycka dit den, men kom fel. Det var en sådan dag för mig, men vi vann och det var det viktigaste.



Djurgården har en match mer spelad än övriga topplag som lirar i kväll respektive i morgon. Ner till tvåan Malmö FF är det i skrivande stund sex poäng, sju ner till AIK medan tabellfyran Hammarby har nio pinnar upp till Blåränderna. Kujovic bryr sig dock inte om guldkonkurrenterna.



- Jag har sagt det innan, jag kollar bara vad vi själva ska göra. Gör vi vårt spelar det ingen roll vad de andra gör. Jag räknar inte med att de tappar poäng. Det är upp till oss att göra vårt.