Även på en trött dag levererar allsvenskans galnaste offensiv. Så jag bad tränaren Stefan Billborn förklara hemligheten bakom årets upplaga av Hammarby. Avslöjandet blev till en klockrent Billborn-svar. Ord och action betyder inte alltid samma sak.

Eller, det är ibland svårt att omvandla snack till en prestation som kan mäta sig med den påstådda inställningen. Jag tror ingen i Hammarby ljög när man sa att matchen mot Sirius på Studenterna var lika viktig som derbyt mot AIK den gångna helgen, lika många poäng och ett fortsatt guldrace stod ju fortfarande på spel.

Jag tror bara inte det är verkligheten.

Det stod också snabbt klart att det som på pappret såg ut som en ojämn kamp mellan en offensiv urkraft och ett rätt tamt bottengäng från Uppsala skulle bli en en utmaning för Bajen. Och de inledande 45 minuterna blev precis det.

En kamp.

För alla som tittade på.

Ett segt och chockerande långsamt spelande Hammarby hade svårt att få ihop tre passningar i rad mot ett kompakt och aggressivt Sirius, målchanserna var obefintliga och möjligen började man ana en frustration hos jättefavoriterna från Söder i Stockholm.

Något måste göras.

Spelare behövde få fart i ben och skallar.

Tur då man har en cool och klok tränare.



Ut med Tim Söderström i halvlek, in med Aaron Johannsson och sen sändes Junior (så skönt att se tillbaka från start i allsvenskan) ut till höger på mitten. Det tog sådär sju minuter så hade den sistnämnde, med god hjälp av uselt försvarsspel av Axel Björnström, gjort 0-1 och samtidigt i stort sätt punkterat Sirius sköra bubbla till poänghopp.

Innan kvällen var över så hade Bajen även gjort 0-2 (Jeppe Andersen via ett Sirius-ben igen) och 0-3 (poängkungen Muamer Tankovic, via ett Sirius-ben, what else?) - och allsvenskans i särklass vassaste lag var plötsligt uppe i 60 (sextio!) baljor för säsongen.

Sensationellt.

Jag bad tränaren Stefan Billborn förklara en säsong som är på väg mot något alldeles extra. Vad är som skiljer den här upplagan av Hammarby mot tidigare.

Hur ser hemligheten ut?

Svaret, det innehöll ord som jag ytterst sällan tagit i min mun.

• Det klart att det finns en del som skiljer även om jag vill påstå att vi spelar efter samma principer. För mig handlar det mer om att få fram spelarnas individuella styrkor inom ramen för det valda spelsättet, börjar Bajen-tränaren.



• Vi har blivit duktigare på att omvandla bollinnehavet till målchanser denna säsong. Detta på grund av flera anledningar, men främst för att vi fått en större förståelse i gruppen för hur vi skapar disorganisation hos motståndaren på sista tredjedelen.



Billborn fortsätter:

• Att vi utvecklat vårt höga försvarsspel, vilket gör att vi ofta vinner bollen högre och att vi har lite andra spelartyper i laget som är mer direkta än kontrollerande i sitt spel.

Nu fortsätter fighten om guld och Europa-platser och Stefan Billborns offensiv behöver fortsätta ösa in mål och fixa trepoängare för att man ska ha en chans.

Örebro hemma på Tele2 arena står på tur kommande helg och det är svårt att tro att det kommer innebära något farthinder för Tankovic, Djurdjic & Co.

Nej, jag glömmer ej Elias Andersson 1-3.

Galet mål.

Skickligt.

Men Sirius behöver mer än så i höst.