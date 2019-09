FEM SNABBA: "Obehagligt, Dif - konstiga val av Kim & Tolle"

Djurgården vann, men imponerade inte. 1-0 hemma mot Falkenberg efter en individuell prestation från Mohamed Buya Turay. FD:s utsände Casper Nordqvist ställer sig frågan varför speedkulan byttes ut vid ledning.

- Det är ju då laget har nytta av honom, när han ligger på rulle i omställningsspelet - precis som vid 1-0-målet, konstaterar Nordqvist.



FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER DJURGÅRDEN - FALKENBERG 1-0



Oj, knapp och onödigt spännande seger hemma mot nykomlingen Falkenberg såg man inte komma på förhand?



- Onödigt spännande var ordet! Falkenberg hade med lite tur kunnat fått in en kvittering i slutet när de fick till en forcering. De borde också gjort 1-0 i slutet av första halvlek när Nsima Peter kom fri med Tommi Vaiho, men där anfallaren inte fick träff på bollen och sköt utanför. Lite obehagligt för Djurgården måste det ha varit ändå. Ett poängtapp mot kvalplatsplacerade Falkenberg hade ju varit en katastrof i jakten på guldet.



Vad stämde inte för Djurgården?



- Bortsett från Buya Turay saknades det fart och frenesi. Som väntat blev det mycket inläggsspel mot ett lågt sittande försvar och därför ställer jag mig frågan varför inte Emir Kujovic startade med tanke på vilken boxspelare han är. Buya sökte sig ofta ute till vänster och väl inne i straffområdet hade han svårt i huvudspelet mot Falkenbergs backar. Jag hade velat se Buya till vänster i ett tremannaanfall och Jonathan Ring till höger. Jag vet, Kujovic spelade så sent som i fredags och är fortsatt inte hundra procent matchtränad, men han hade varit så betydelsefull från start.



I stället hoppade Kujovic in efter dryga timmen spelad, kort efter Buya Turays ledningsmål där just Buya byttes ut. Din åsikt om det?



- Konstigt! Det är ju då laget har nytta av Buya, när han ligger på rulle i omställningsspelet - precis som vid 1-0-målet. Det kändes som lite omvänt från Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf - att de valde att starta med Buya och slänga in Kujovic i ledning. Det rimliga tycker jag hade varit tvärtom!



Men Buyas mål, wow?!



- Ja och det är ju sådana här mål han gjorde betydligt fler gånger i AFC Eskilstuna och i Dalkurd - lag som satsar på kontringar. Nu fick han chansen efter en Falkenbergshörna och oj vad snabb han var när han sprintade sig förbi Falkenbergsförsvaret och lyfte in det avgörande målet.



Falkenberg då, klarar de sig kvar i allsvenskan?



- De har två poäng upp till säker mark där Östersund huserar. ÖFK helt under isen och om de inte kommer igång igen tror jag att Falkenberg kan klara sig utan kvalspel. Jag tycker nämligen att de inte fått tillräckligt vad de förtjänat. De har Kalmar borta och AFC hemma kvar att möta i slutet. Sex poäng där och hallänningarna ska kunna greja det. Samtidigt vann Sundsvall i kväll så de får också se till att inte bli passerade och hamna nedanför kvalstrecket. Rafflande även i bottenstriden!