FD:s utsände: "Djurgården måste agera - har inte råd"

Trots två mål och tre assist senaste två matcherna valde Djurgårdens tränarduo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att bänka Emir Kujovic hemma mot Falkenberg i kväll. I stället fick Mohamed Buya Turay, tillbaka från avstängning, chansen från start.Det var till en början ett krampaktigt Djurgården som tog sig an kvalplatsplacerade nykomlingen. Egentligen bara två riktigt heta blårandiga chanser första 45 minuterna - och det i slutet av halvleken. Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay med varsin nick. Hampus Nilsson med jätteräddning på Ajdarevic avslut medan Buya Turay inte lyckades få bollen på mål.FD:s utsände reporter Casper Nordqvist vill se Djurgården agera redan i paus genom att slänga in Emir Kujovic, men han vill inte ta bort Buya Turay.- Djurgården har inte råd att ha Kujovic kvar på bänken. Han måste in direkt. Plocka ut Radetinac och spela Buya Turay på en kant. Buya till vänster, Jonathan Ring till höger. Då kommer det gå undan. Mycket inläggsspel som väntat från Djurgården första halvleken mot ett lågt stående Falkenberg, varför då ha lilla Buya inne i boxen? Det är ju i dessa matcher Kujovic gör sig bäst, den straffområdesspelare han är, konstaterar Nordqvist från Tele2.Följs FD:s liverapportering från mötet HÄR!