FD LIVE: Djurgården inte igång - Falkenberg bra på Tele2

Serieledande Djurgården tar emot Falkenberg i allsvenskans 25:e omgång. Mohamed Buya Turay tillbaka i elvan efter avstängning. Emir Kujovic, med fem poäng på sina två senaste matcher, förpassad till bänken. Ställningen är 0-0.



Han avgjorde som inhoppare med två mål hemma mot Helsingborg och svarade för en balja och två assist i 4-1-viktorian borta mot Sundsvall i fredags. Emir Kujovic har onekligen kommit igång i sin nya klubb Djurgården, men med Mohamed Buya Turay tillbaka från avstängning får anfallsförvärvet inleda på bänken. Buya Turay rätt in i elvan igen efter att ha missat mötet med Giffarna.



Astrit Ajdarevic satt på bänken hela matchen senast, men kliver nu in från start. Curtis Edwards förpassad till bänken, så även Nicklas Bärkroth som petas till förmån för Haris Radetinac i anfallet.



I backlinjen saknas Jacob Une Larsson på grund av avstängning. Han ersätts av Jonathan Augustinsson.



Falkenberg kommer närmast från en 1-0-seger hemma mot Östersund. Nykomlingslaget ligger på kvalplats med två poäng upp till säker mark. Serieledande Djurgården har tre pinnar ner till tvåan Malmö FF.



HÄR STARTAR LIVERAPPORTERINGEN FRÅN DJURGÅRDEN - FALKENBERG, 19.00.



6:e min: Oroväckande bilder när Jonathan Ring låg nere för räkning på egen planhalva, men tvåmålsskytten mot Sundsvall kunde linka ut på egna ben med hjälp av Djurgårdens läkare och sedan löpa in på banan igen. Ring en av lagets bästa spelare offensivt den här säsongen.



Djurgården med mycket boll första kvarten, men inte enda målchans.



18:e min: Haris Radetinac med skott i bra läge, men viktig täckning inne i straffområdet från Falkenbergsspelare.



20:e min: John Björkengren varnad för Falkenberg.



Djurgården: Vaiho - Witry, Augustinsson, Danielson, Käck - Karlström, Ulvestad, Ajdarevic - Radetinac, Turay, Ring

Falkenberg: Nilsson - Özen, P. Karlsson, T. Karlsson, Ericsson - Söderström, Wede, Björkengren, Englund - Carlsson, Peter