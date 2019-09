Djurgården vann efter Buyas solomål

STOCKHOLM. Det blev oväntat spännande på Tele2 Arena mellan serieledande Djurgården och kvalplatsplacerade Falkenberg. Hemmalaget vann med 1-0 efter ett solomål från Mohamed Buya Turay tidigt i den andra halvleken.



Han avgjorde som inhoppare med två mål hemma mot Helsingborg och svarade för en balja och två assist i 4-1-viktorian borta mot Sundsvall i fredags. Emir Kujovic har onekligen kommit igång i sin nya klubb Djurgården, men med Mohamed Buya Turay tillbaka från avstängning fick anfallsförvärvet inleda på bänken. Buya Turay rätt in i elvan igen efter att ha missat mötet med Giffarna.



Astrit Ajdarevic satt på bänken hela matchen senast, men klev nu in från start. Curtis Edwards förpassades till bänken, så även Nicklas Bärkroth som petades till förmån för Haris Radetinac i anfallet.



I backlinjen saknades Jacob Une Larsson på grund av avstängning. Han ersattes av Jonathan Augustinsson.



Falkenberg kom närmast från en 1-0-seger hemma mot Östersund. Nykomlingslaget på kvalplats med två poäng upp till säker mark. Serieledande Djurgården hade inför kvällens match tre pinnar ner till tvåan Malmö FF.



SÅ VAR LIVERAPPORTERINGEN FRÅN DJURGÅRDEN - FALKENBERG, 19.00.



6:e min: Oroväckande bilder när Jonathan Ring låg nere för räkning på egen planhalva, men tvåmålsskytten mot Sundsvall kunde linka ut på egna ben med hjälp av Djurgårdens läkare och sedan löpa in på banan igen. Ring en av lagets bästa spelare offensivt den här säsongen.



Djurgården med mycket boll första kvarten, men inte enda målchans.



18:e min: Haris Radetinac med skott i bra läge, men viktig täckning inne i straffområdet från Falkenbergsspelare.



22:e min: John Björkengren varnad för Falkenberg.



24:e min: Oj vad nära att Buya Turay rann igenom och förbi Hampus Nilsson, men Falkenbergsmålvakten kom först på den. Annars hade det varit straff för Djurgården. Speciell match för Nilsson så klart som var i Djurgården 2013-2016.



25:e min: Fint kombinationsspel från Djurgården där Ring avslutade, men skottet täcktes ut till en resultatlös hörna.



28:e min: Haris Radetinac med nick inne i straffområdet, men rakt på Nilsson som kunde limma bollen.



38:e min: John Björkengren med distansskott - och det var farligt. Inte långt utanför från Falkenbergs viktiga mittfältare.



40:e min: Hampus Nilsson med jätteräddning. Jesper Karlström fri med Nilsson som osjälviskt på halvvolley spelade in till Ajdarevic som nickade. Nilsson på fel ben, men lyckades ändå rädda med en fotparad. Mycket bra gjort av målvakten - som ju haft en så jobbig säsong med ett antal matchavgörande tavlor.



43:e min: I stället var det Falkenberg som borde gjort 1-0 på Tele2 i den första halvleken - detta då Nsima Peter kom helt fri med Tommi Vaiho. Anfallaren fick dock inte till avslutet och sköt utanför.



48:e min: Buya Turay med kalasläge med pannan inne i straffområdet, men nicken utanför Nilssons högra stolpe.



Mållöst i paus på Tele2.



46:e min: Falkenberg med byte direkt till den andra halvleken. Ut med Mahmut Özen, in med Ludvig Johansson.



52:a min: Marcus Danielson med nick efter fast situation, men avslutet rakt på Nilsson.



54:e min: 1-0 Djurgården - och vilket mål, sen! Från egen planhalva ställde Buya Turay om blixtsnabbt efter en Falkenbergshörna. Buya Turay sprintade ifrån Falkenbergs försvar och satte 1-0 bakom Hampus Nilsson. Mycket vackert och helt på egen hand från Buya! Anfallarens elfte mål i årets allsvenska.



64:e min: Dubbelbyte i Djurgården. Ut med målskytten Buya Turay och Aslak Fonn Witry, in med Emir Kujovic och Nicklas Bärkroth - vilket skickade ner Haris Radetinac i den ovana rollen som högerback. Lite märkligt att slänga ut Buya Turay nu vid ledning när det öppnas upp för omställningar, kan tyckas. Turay såg inte alls nöjd ut att bli utbytt efter dryga timmen spelad.



73:e min: Jättemiss av Emir Kujovic. Jonathan Ring med perfekt inspel och anfallaren skulle bara raka in bollen i det öppna målet, men halkade till lite och sköt högt över.



75:e min: Varsitt byte med kvarten kvar. I Djurgården tackade Astrit Ajdarevic för sig och ersattes av Curtis Edwards. I Falkenberg hoppade Robin Östlind in i handlingarna. Karl Söderström utbytt.



83:e min: Jonathan Ring med skott över inne i straffområdet. Matchen fortsatt spännande.



84:e min: Falkenbergs sista byte. Ut med Christoffer Carlsson, in med Kirill Pogrebnyak.



Falkenberg försökte få till en forcering, men Djurgården redde ut stormen och vann med 1-0. Serieledarna imponerade inte alls, men tre nya poäng på kontot och press på nytt på de övriga guldkandidaterna. Just nu har Djurgården (med en match mer spelad än övriga lag) sex poängs försprång ner till tvåan MFF som möter Helsingborg hemma på torsdag.



Djurgården: Vaiho - Witry, Augustinsson, Danielson, Käck - Karlström, Ulvestad, Ajdarevic - Radetinac, Turay, Ring

Falkenberg: Nilsson - Özen, P. Karlsson, T. Karlsson, Ericsson - Söderström, Wede, Björkengren, Englund - Carlsson, Peter