Orosmolnet i Djurgården: "Men vi kommer lösa det"

Djurgården tar under tisdagskvällen emot Falkenberg. Serieledarna får klara sig utan Jacob Une Larsson som är avstängd, vilket förstås är ett tungt tapp med tanke på lagets tunna uppsättning på mittbackspositionen. Kapten Marcus Danielson är dock inte orolig.

- Vi kommer lösa det utan problem, säger han till FotbollDirekt.se.



Med sex omgångar kvar av årets allsvenska leder Djurgården tabellen med tre poäng före tvåan Malmö FF. I fredags blev det 4-1 borta mot Sundsvall. Speciell match för kapten Marcus Danielson förstås som inför förra säsongen lämnade Giffarna för Blåränderna.



I fjol tippades Sundsvall åka ur, men överraskade stort och slutade åtta. I år däremot har det inte alls stämt och de ligger sist med tre poäng upp till kval. Marcus Danielson är förvånad.



- Man hade ju tänkt att de skulle ligga bättre till... De får slita nu och försöka lösa det. De behöver lite vinster, konstaterar mittbacken för FotbollDirekt.se.



Varför är det så stor skillnad på årets Sundsvall jämfört med förra årets succégäng?



- Oj, svårt att säga. Men de tappade ju både Linus (Hallenius), Maic (Sema) och William (Eskelinen) i somras och så även Ferran Sibila inför säsongen. Jag har ju haft honom och vet vilken skicklig tränare han är. Klart att det märks. Det finns nog flera orsaker till varför Sundsvall inte är lika bra i år, men de har ju fortfarande bra kvalitet i truppen - bara det att de inte fått till det i år. Lagen i allsvenskan har i år bättre koll på hur man försvarar sig mot Sundsvall och hur man stänger ner dem.



För Djurgårdens del ser det alltså klart bättre ut. Efter den tunga förlusten mot AIK innan landslagsuppehållet har de två raka segrar: 2-0 hemma mot Helsingborg och så då 4-1 på bortaplan mot Sundsvall.



Under tisdagskvällen tar Djurgården nu emot Falkenberg som ligger på kvalplats. Vårmötet i Halland vann Stockholmslaget med 3-0 - en match där Danielson gjorde comeback efter sin hjärnskakning. Då fanns även Erik Berg och Jacob Une Larsson med i elvan. Sedan en tid tillbaka är Berg långtidsskadad och nu saknas dessutom Une Larsson på grund av avstängning, detta efter att han i fredags drog på sig sitt tredje gula kort för säsongen.



Med Berg borta ur leken finns ingen naturlig mittbacksersättare till Une Larsson. Det troliga är att vänsterbacken Jonathan Augustinsson hoppar in bredvid Danielson i mittförsvaret. Att Une Larsson saknas mot Falkenberg ser inte Danielson som något bekymmer.



- Nej, vi kommer lösa det utan problem. Vi får se vem som spelar, men vi har en bred trupp och kommer lösa det!