Bajenstjärnan: "Guldet kommer avgöras i sista omgången"

Hammarby vann i går hemma mot AIK och är därmed fortsatt med i guldstriden. Darijan Bojanic anar ett rafflande drama hela vägen in i november.

- Jag tror att guldet kommer avgöras i sista omgången, säger Bajens mittfältare till FotbollDirekt.se.



Inför ett utsålt Tele2 vann Hammarby derbyt mot AIK i går. Vladimir Rodic blev tvåmålsskytt i 2-1-viktorian och därmed är montenegrinen stor hjälte i Bajenland. En som imponeras av Rodic, som alltså fått knapert med speltid i år, är lagkamraten Darijan Bojanic.



- Han har skött det grymt. Tränat på hela året och varit väldigt professionell trots att han inte spelat. Han har bara gått och väntat på det här. Skönt för honom och jag är glad för hans skull, säger Bojanic till FotbollDirekt.se.



Det var just Hammarbys mittfältskreatör med de känsliga fötterna som hittade fram med en lång passning till Rodic som rullade in 2-0-målet i den andra halvleken.



- Mm det var en fin passning. Jag fick tid på mig och "Vladi" gjorde en bra löpning. Det var bara för mig att slå iväg bollen.



Inför gårdagen derby hade Hammarby tre raka förluster mot AIK. Hur skönt att äntligen vinna mot dem?



- Otroligt skönt så klart. Vi har ju inte varit bra mot AIK tidigare, förlorat tre raka och dessutom inte gjort mål i dessa matcher. Nu gjorde vi två mål och vi vann, så skönt! Jag tycker att det var rättvist. Vi skapade fler chanser och det kändes som att vi var det bättre laget.



Ni är fortsatt med i guldracet. Sex poäng upp till serieledande Djurgården. Hur ser du på slutet?



- Väldigt skönt att vara med i toppen förstås. Jag tror att guldet kommer avgöras i sista omgången.



Har du gett upp guldet eller går ni för det?



- Vi tar match för match, sedan får vi hur långt det räcker, avslutar Bojanic.