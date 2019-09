Sänkte AIK: "Det var personligt - fan med i racet"

Vladimir Rodic blev stor hjälte för Hammarby under söndagseftermiddagen mot AIK med sina två mål i 2-1-segern. Bajen nu bara två poäng upp till tvåan Gnaget.

- Väldigt speciellt att göra mål mot just AIK. Jag sa inför matchen att det inte var personligt, men det var det. Nu är vi fan med i racet, utbrister Rodic för Cmore.



Han kom som Hammarbys dyraste värvning någonsin förra sommaren, men har haft svårt att övertyga i den grönvita tröjan. Vladimir Rodic har i år mest fått sitta bänk, men så senast mot IFK Göteborg startade han - och nätade. Nu i derbyt mot AIK gav tränaren Stefan Billborn återigen Rodic chansen till höger på mittfältet - och Rodic tog till vara på förtroendet.



26-åringen satte snyggt 1-0 i den första halvleken framför AIK-klacken och hyschade de svartgula fansen - vilket inte alls uppskattades bland Gnagets supportar och spelare. Oscar Linnér var tidigt framme och signalerade vad han tyckte om Rodic firande. För Cmore berättar montenegrinen om känslorna att näta mot Gnaget.



- Väldigt speciellt att göra mål mot just AIK. Jag sa inför matchen att det inte var personligt, men det var det.



Rodic syftar förstås på händelsen i november förra året när han och Nikola Djurdjic befann sig på utestället Soap samtidigt som AIK firade sitt SM-guld där. Duon har hånats mycket för det av AIK:are - och nu fick Rodic sin gruvliga revansch. I andra halvlek rullade han in 2-0 och blev därmed den stora derbyhjälten.



AIK reducerade genom Karol Mets, men närmare än så kom inte regerande mästarna som nu har fyra poäng upp till serieledande Djurgården. Bajen har sex pinnar att ta igen för att komma ikapp Blåränderna men Rodic ger inte upp.



- Folk kanske inte tror det men vi är fan med i racet! Vi ska rida vidare på det här nu, konstaterar han.