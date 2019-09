FD LIVE: Rodic tystar AIK - klassmål i derbyt

STOCKHOLM. Nabil Bahoui ersätter avstängde Tarik Elyounoussi i AIK:s elva. Vladimir Rodic får fortsatt förtroende från start i Hammarby - och han har skjutit Bajen i ledning. Hemmalaget leder på Tele2 med 1-0.



Djurgården vann borta mot Sundsvall i fredags och därför måste såväl AIK som Hammarby ta en trea i dag för att haka på i guldracet. Med en match mindre spelad än Blåränderna är AIK fyra poäng bakom Dif - Hammarby hela nio.



Nu möts Bajen och Gnaget på ett utsålt Tele2. Vladimir Rodic får fortsatt förtroende från start och Alexander Kacaniklic gör comeback efter sin skada. I AIK ersätts avstängde Tarik Elyounoussi av Nabil Bahoui.



HÄR STARTAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN HAMMARBY - AIK, 15.00.



Otrolig atmosfär på Tele2 - och två snygga tifon. Spana in bilderna HÄR!



Avvaktande inledning där lagen kände på varandra.



15:e min: Kacaniklic med skott i farligt läge, men rakt på Linnér.



18:e min: Matchen tillfälligt avbruten efter inkastad banger som såg ut att komma från Hammarbys klack. Spelet snabbt igång igen dock.



30:e min: 1-0 Hammarby - och vilket mål, sen! Vladimir Rodic tog emot en boll på bröstet i straffområdet, tog ytterligare en touch med foten innan han vräkte in ledningsmålet i bortre med vänstern - på volley! Ett klassmål av Rodic som firade kontroversiellt genom tydliga gester mot AIK-klacken. Oscar Linnér fly förbannad över detta och sprang fram mot Rodic - och varnades. Även Rodic fick gult kort. Assisten till målet svarade Jeppe Andersen för.



39:e min: Rodic nära igen när han dribblade längs kortlinjen. AIK-spelare i vägen i sista stund ut till en hörna - som även den blev farlig. Per Karlsson räddade där halvmetern från mållinjen. AIK pressat.



Hammarby: Wiland - Sandberg, Fenger, Magyar, Widgren - Bojanic, Andersen, Rodic - Kacaniklic, Djurdjic, Tankovic

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Lundström, Larsson, Adu, Bahoui, Lindkvist - Obasi, Goitom