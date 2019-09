Norrköping hakar på - Skrabb tvåmålsskytt

IFK Norrköping hakar på i jakten på Europaplats, detta efter lördagens 3-0-seger hemma mot Örebro. Simon Skrabb svarade för två av målen.



Det var en minst sagt tung förlust för IFK Norrköping borta mot Malmö FF i söndags, detta eftersom de andra topplagen vann.



Inför morgondagens matcher, då Hammarby och AIK möter varandra och MFF gästar Elfsborg, är dock Norrköping fortsatt med i racet om att knipa en Europaplats. Under lördagen besegrades nämligen Örebro på Östgötaporten med 3-0. Simon Skrabb gjorde två mål kort före pausvilan. Både gångerna var det Sead Haksabanovic som assisterade.



Tio minuter in i andra halvlek fastställde Christoffer Nyman slutresultatet till 3-0. Norrköping sexa i tabellen med en poäng upp till fyran Hammarby. Trean MFF, som innehar den sista Europaplatsen, är fyra pinnar före Norrköping och har alltså en match till godo.



I Kalmar spelade KFF och Häcken 1-1 under lördagseftermiddagen. Viktor Elm gjorde 1-0 i 21:a minuten, framspelad av Herman Hallberg. I den 66:e minuten kvitterade Kwame Kizito på pass från Viktor Lundberg. Häcken på samma poäng som Bajen medan Kalmar är elva med tre pinnar ner till kval.