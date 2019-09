Missar AIK igen - Bajenstjärnan: "Skittungt"

David Fällman kom till Hammarby inför fjolårssäsongen och blev ordinarie per omgående och lirade 27 allsvenska matcher. I år har dock kaptenen haft en del skadebekymmer och bommat sammanlagt sex ligamatcher, bland annat derbyt mot AIK i juni (förlust med 2-0).Inte heller under söndagens drabbning hemma mot just Gnaget kommer Fällman kunna vara med. Ljumskskadan ännu inte bra och 29-åringen vet själv inte när han är tillbaka.- Vi stegrar träningen, men vi har inte satt något mål om när jag ska vara tillbaka. Det har vi gjort tidigare och det har inte blivit bra. Vi tar det dag för dag, vecka för vecka, berättar Fällman för FotbollDirekt.se.- Personligen är det skittungt så klart. Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Jag är 29 år och aldrig varit skadad under min karriär. Jag åker på det nu. Det är mycket nytt för mig och jag förstår andra spelare som sagt att det handlar mycket om mentalt. Men vi har Junior och Kalle Björklund som kommit tillbaka från knäskador, det som jag har är ingenting i jämförelse. Men ah, det är ju ett speciellt skede nu med roliga matcher när allt ska avgöras.Hammarby har tre raka förluster mot AIK. Tränaren Stefan Billborn konstaterade för FD att det mycket har att göra med tillfälligheter och Fällman är inne på samma spår.-Varje match lever sitt eget liv. Förra säsongen torskade vi hemma mot dem efter en straff i 80:e minuten och i bortamötet kunde det ha gått lite hur som helst. Sedan nu senast mot AIK gjorde vi en dålig prestation där vi inte var värda några poäng, men det ligger i luften att vi ska slå dem och jag hoppas att det händer nu på Tele2!