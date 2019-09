FEM SNABBA: "Ett väldigt viktigt samtal för Blåvitt" Idag 20:35

Casper Nordqvist

IFK Göteborg tog tre viktiga poäng hemma mot Sirius under lördagskvällen. Bäst av alla? Hosam Aiesh som stundtals hade lekstuga på sin högerkant. För Blåvitt väntar nu fyra minst sagt tuffa matcher i form av AIK, Häcken, Malmö och Djurgården.



FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER GÖTEBORG - SIRIUS 2-1



Victor Wernersson bakom båda Blåvitts mål



- Vänsterbacken med snyggt inlägg fram till Lasse Vibe som stötte in ledningsmålet i den tolfte minuten. Blåvitt gjorde också 2-0 i den första halvleken och det var Wernersson som med en härlig passning hittade Tobias Sana som i sin tur spelade snett inåt bakåt till Robin Söder som rakade in sitt tolfte mål för säsongen.



Skytteligakampen



- Den är RAFFLANDE! Med Carlos Strandberg och Jordan Larsson borta ur leken (elva mål vardera) står det just nu mellan Muamer Tankovic och Robin Söder vem som ska ta hem skytteligatiteln. Hammarbys Tankovic på 13 mål - en balja mer än vad Blåvittanfallaren svarat för.



Hosam Aiesh bäst på plan



- Han saknades mot Hammarby och skulle egentligen inte ha spelat i kväll heller, men för Cmore berättade Aiesh efteråt att han tätt inpå matchen ringde och sa att han ville spela - trots att han fortfarande är sjuk! Kanske inte det smartaste då han också konstaterade att han måste vila nu för att hinna återhämta sig från sin sjukdom. AIK väntar ju redan på onsdag... Men i den här matchen visade det sig att samtalet från Aiesh var väldigt viktigt - för oj vilken lekstuga han hade på sin högerkant!



Blytunga spelschemat för IFK Göteborg



- Ja jösses! AIK borta på onsdag. Därefter väntar Häcken hemma, Malmö borta och Djurgården hemma! Jag är inte så säker på att det blir allt för många poäng här...



Dubbla smällar för Sirius



- Inte nog med att det blev torsk mot Blåvitt, dessutom vann Falkenberg hemma mot Östersund vilket gör att hallänningarna på kvalplats har känn på lagen ovanför strecket. Upp till tiondeplacerade Sirius är det bara tre poäng!