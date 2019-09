37 poängs överläge för Djurgården spelar ingen roll - skjuter över pressen på Giffarna

Djurgården leder allsvenskan, Sundsvall ligger sist. I kväll möts lagen i Medelpad och Stockholmarnas Tommi Vaiho lägger pressen på hemmalaget.

- De måste vinna, ligger sist och har all press på sig, säger målvakten till FotbollDirekt.se.



Segern mot Helsingborg satt hårt inne i måndags för Djurgården. Två sena mål från Emir Kujovic löste tre poäng för serieledarna som har en poäng ner till tvåan AIK - ett Gnaget som på söndag möter Hammarby.



För Djurgårdens del väntar under fredagskvällen tabelljumbon Sundsvall på bortaplan. Giffarna har ny tränare i Tony Gustavsson och i sin första match blev det i helgen 0-0 borta mot Örebro.



Sundsvall har tre poäng upp till kvalplats med sju omgångar kvar och Djurgårdens Tommi Vaiho menar att det är bottenlaget som spelar med kniven mot strupen i kväll.



- Det kommer att bli en rolig match. De måste vinna, ligger sist i tabellen och har all press på sig, säger målvakten till FotbollDirekt.se.



Redan på tisdag tar Djurgården sedan emot Falkenberg på hemmaplan och det innebär att de då spelat tre matcher på åtta dagar. Jobbigt med tätt matchande? Nej, det tycker inte Vaiho.



- Det är roligt med mycket matcher efter det tråkiga landslagsuppehållet!



Men hade du varit med i det finska landslaget hade uppehållet inte varit lika tråkigt va?



- Jag har bara svenskt medborgarskap så det går inte. En gång i tiden hade jag finskt medborgarskap men så var jag tvungen att välja och då valde jag Sverige. Men Finland har ändå bättre målvakter än mig. Deras två keeprar nu spelar i Bayer Leverkusen och Brescia.



I kvällens bortamöte i Sundsvall är Mohamed Buya Turay avstängd efter att han mot HIF drog på sig sitt tredje gula kort för säsongen. Emir Kujovic väntas kliva in från start för första gången sedan ankomsten i augusti och Vaiho beundras över anfallsstjärnans klass i måndags.



- Det var fina mål av Emir och så kul för honom att komma in och avgöra! Han är väldigt duktig, avslutar 31-åringen.