TRÄNINGSRAPPORT: Flera Hammarbynamn osäkra - han avskrivs helt Idag 12:47

Casper Nordqvist

STOCKHOLM. Med fyra dagar kvar till AIK-derbyt saknades Simon Sandberg, Junior, Imad Khalili och Aron Johannsson på Hammarbys träning. David Fällman körde vid sidan av, men är inte aktuell för spel på söndag. Desto gladare besked att Alexander Kacaniklic tränade för fullt och såg pigg ut.



TRÄNINGSRAPPORT MED CASPER NORDQVIST



Anläggning: Hammarby IP, Södermalm



Vädret: Kyligt! Förra veckan när jag var på Bajens träning var det sensommarvärme, sol och 21 grader. Nu tio grader kallare och mulet.



Frånvaro: Simon Sandberg, Junior, Imad Khalili och Aron Johannsson saknades. Ingen av dessa dock avskrivna till derbyt. Junior kommer definitivt att kunna vara med och det lät positivt kring framförallt Sandberg också när jag pratade med tränaren Stefan Billborn efteråt.



Avskrivna namn till AIK-matchen: David Fällman den enda. Surrade med honom och Billborn om just detta efteråt och de var ense om att spel på söndag inte är rimligt.



Kacaniklic status: Missade även Blåvittmatchen, men tränade nu för fullt och såg pigg ut under matchspelet. Han kommer kunna lira mot AIK och blir så klart extra viktig nu när så väl Khalili som Johannsson är osäkra kort.



Han imponerade mest på träningen: Darijan Bojanic! Lär vara en helt otrolig futsalspelare. Nu under matchspelet på liten yta glänste han mest av alla. Grym teknik och som alla vet ett jäkla tillslag. Dribblade och sköt hela tiden - och det med bravur.