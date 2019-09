Tränarkampen i derbyt - knapp fördel Norling

Med sikte på derbyt på söndag har FotbollDirekt låtit Rikard Norling och Stefan Billborn gå en "internmatch" i tre hårda statistisk-ronder.

Rikard Norling tillträdde som AIK-tränare i 14 maj 2016 när han efterträdde Andreas Alm. Stefan Billborn har varit förstetränare i Hammarby sedan 10 januari 2018.

Vi har bara räknat med den tid när båda varit verksamma samtidigt som huvudtränare i allsvenskan. Det vill säga säsongerna 2018 och 2019.

Antalet segrar:

Rikard Norling: 34.

Stefan Billborn: 30.

FD-kommentar: Norling ledde AIK som bekant till SM-guld 2018 men faktum var att Hammarby endast tog två segrar färre än AIK och två segrar var det ju dessutom som AIK tog i matcherna mot Hammarby. Hade Bajen vunnit dessa derbyn hade pendeln vägt över till Billborns fördel för säsongen 2018. Även 2019 har Norling så här långt grejat två segrar fler än Billborn, 15 mot 13 och samma sak även här, det hade inte varit fördel Norling om Bajen vunnit säsongens första derby mellan lagen. Så derbymatcherna är det som har gett utslag så här långt mellan de båda.

Resultat: Knapp seger Rikard Norling.

Antalet allsvenska mål laget gjort under respektive tränares ledning:

Norling: 85.

Billborn 111.

FD-kommentar: Är det något som Billborn fått sprutt på hos Hammarby så är det målskyttet. "Bajen" Gjorde tredje flest mål i allsvenskan 2018 med 56 stycken. Bara Häcken (57) och Malmö FF (58) var bättre. Och 2019 har laget fortsatt att formligen ösa in mål. Efter 23 omgångar har laget gjort 55 mål, vilket alltså är ett färre än den fina noteringen på 56 mål 2018. Och under den tid som båda tränarna varit verksamma som huvudtränare i respektive klubb har Norlings AIK bara gjort fem mål i en enda match och fyra mål vid totalt tre matcher. När det gäller Hammarby har laget gjort fem mål eller fler vid fyra tillfällen bara under 2019 och under 2018 gjorde laget tre mål vid tre tillfällen.

Resultat: Klar seger för Stefan Billborn.

Inbördes möten i allsvenska derbyn, segrar:

Norling: 3.

Billborn: 0.

FD-kommentar: Här har Norling varit klart vassast. Hammarby har inte ens gjort mål på AIK på tre möten. Hammarby fick visserligen ett mål av Nikola Djurdjic bortömt i höstderbyt 2018. AIK vann båda mötena 2018 med 1-0 och det enda möte som spelats 2019 vanns av AIK med 2-0 efter båda målen av Sebastian Larsson.

Resultat: Knapp men ändå klar seger för Rikard Norling, totalt 2-1 till Norling.