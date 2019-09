Rysningarna i Djurgården: "Helt otroligt - men jag var nervös"

Djurgården löste till sist tre poäng hemma mot Helsingborg i måndags, detta efter två sena mål från inhopparen Emir Kujovic som därmed fick presentera sig på allvar för sin nya hemmapublik. Sportchefen Bosse Andersson medger nervositet innan 1-0-målet kom men han är naturligtvis belåten över att sitt stjärnförvärv börjat leverera poäng.

- Helt otroligt, han är en boost för oss alla, säger Andersson till FotbollDirekt.se.



Det var under svenska transferfönstrets sista dag som Emir Kujovic värvades in till Djurgården på ett 2,5 års långt kontrakt. Kujovic alltså med comeback i allsvenskan efter tre år i Belgien och Tyskland. Han lämnade som bekant IFK Norrköping efter EM-slutspelet 2016.



Efter två rätt osynliga inhopp mot Malmö och AIK fick Kujovic till sist presentera sig på allvar hemma mot Helsingborg i måndags - och det i en knivskarp situation. Med knappa 20 minuter kvar byttes han in vid ställningen 0-0 och 16 000 åskådare på Tele2 Arena höll andan. AIK, Malmö och Hammarby vann alla i söndags och poängtapp för Djurgården mot nykomlingen Helsingborg skulle ha varit en rejäl kalldusch för Stockholmslaget.



Kujovic skulle dock lösa det hela. Han hade inte ens varit på banan i en minut när han nickade in 1-0 och kort senare stötte han in 2-0 - vilket också blev slutresultatet. Djurgården toppar därmed fortsatt allsvenskan med en poäng före tvåan AIK.



- Jag var nervös, det skulle jag säga. Man går inte ut och vinner på beställning mot Helsingborg. Klart att vi hade förväntningar och press på oss och därför var det så otroligt skönt när vi till sist fick målet, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.



Har ni kommandot i guldracet nu när det bara återstår sju matcher?



- Jag är först och främst otroligt glad att vi vann mot Helsingborg och nu förbereder vi oss för Sundsvall borta på fredag. Precis som Helsingborg har ju även Sundsvall ny tränare med ny röst. Vi såg att HIF var ett riktigt bra lag i måndags och jag tror även att Sundsvall kommer göra en bra höst, konstaterar Andersson som ryser över Kujovic två mål mot Helsingborg.



- Helt otroligt! Ett succéinhopp så klart. Det är precis detta som han är här för. Han har visat att han kommer växa under hösten, det är otroligt kul.



Förvånad över att Kujovic redan nu kommer in och avgör? Han har ju inte spelat fotboll på länge...



- Nej, förvånad är jag inte. Vi visste att han var förberedd och vi har sett det i träning. Sedan är ju matchform något annat, men nu i träning har han visat att han är farlig i boxen. Otroligt kul att han fick komma in och avgöra. Det var därför som vi tog in honom som grädden på moset, han är en boost för oss alla! Jag är väldigt glad för Emir att han fick göra målen i måndags.