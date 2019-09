Rysaren i Kiev - nu ska MFF dit: "Största traumat i mitt fotbollsliv"

Malmö FF inleder Europa League-gruppspelet borta mot Dynamo Kiev på torsdag. En som minns bortamötet i Ukraina med skräckinjagande ögon är Hasse Backe som coachade Ålborg där i Champions League-kvalet för 20 år sedan.

- Det är det största traumat i mitt fotbollsliv vad gäller internationell fotboll, berättar han för FD.



För andra året i rad spelar Malmö FF nu gruppspel i Europa League. Till skillnad från fjolårets kvalrysare var årets kvalmatcher relativt enkla för skåningarna som i playoffet slog ut israeliska Bnei Yehuda med sammanlagt 4-0.



På torsdag startar gruppspelet. För MFF inleds det hela med bortamöte i Ukraina mot Dynamo Kiev. En som minst sagt har dåliga minnen från den resan är Hasse Backe.



- Det är det största traumat i mitt fotbollsliv vad gäller internationell fotboll. Jag var tränare för Ålborg och vi möte Dynamo Kiev i Champions League-kvalet 1999. Vi förlorade med 2-0 hemma och de hade ett ruggigt lag med Andriy Shevchenko och Serhiy Rebrov. Men vi gjorde både 1-0, 2-0 och 3-0 borta, men sedan vet jag inte vad som hände. Domaren bestämde sig för att döma bort vårt 3-0-mål. Enligt honom var bollen plötsligt utanför kortlinjen, men den var solklart innanför. Hade målet godkänts, som det naturligtvis skulle ha gjort, hade vi varit vidare, suckar Backe för FotbollDirekt och fortsätter:



- I stället tror jag att det var just Rebrov som gjorde båda deras mål sedan och det blev 2-2 - vilket gjorde att vi åkte ut. Bland det värsta som jag upplevt!



Men Dynamo Kiev var väl ett helt annat lag då än det som MFF möter på torsdag?



- Ja verkligen. Då var Dynamo Kiev en maktfaktor som utmanade om titlar i Europa. De hade ett fantastiskt lag!



Förutom Dynamo Kiev väntar även FC Köpenhamn och schweiziska Lugano i gruppen. Backe har god koll på FCK efter sina år som tränare där.



- Det är ingen match i gruppen som MFF har klart plus eller minus på. Man ska nog inte underskatta Lugano och även om Dynamo Kiev inte är vad den klubben var tidigare så är detta fortfarande ett bra lag. Det känns som att både Malmö och Köpenhamn har potential att vinna gruppen, men de skulle även kunna komma sist. FCK sliter kopiöst med skador. De ville ju få in Isaac Kiese Thelin innan fönstret stängde, men fick i alla fall Nicklas Bendtner. Honom hade jag som 16-åring i Köpenhamn innan han lämnade för Arsenal, avslutar Backe.