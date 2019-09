Kujovic: "Riktat mot fansen - ville stanna tiden"

STOCKHOLM. Emir Kujovic frälste Djurgården med sina två mål mot Helsingborg. Inhopparen firade bägge fullträffarna med att lägga handen bakom örat. För FD förklarar forne landslagsanfallaren målgesten.

- Det var riktat mot fansen. Jag ville höra vrålet och stanna tiden, säger Kujovic.



Vid ställningen 0-0 med knappa 20 minuter kvar byttes Emir Kujovic in för Djurgården hemma mot Helsingborg. Stockholmslaget då pressat som vid poängtapp inte längre hade varit serieledare. Men Kujovic skulle lösa det. Han hade inte ens varit på planen i en minut när han vräkte in 1-0 med pannan efter en udda framspelning av Mohamed Buya Turay.



- Pass vet jag inte om det var haha. Det var mer ett skott. Jag sa till honom direkt efter målet att "du sköt va?" och han bara "yes" och skrattade. Som anfallare måste man vara på rulle hela tiden, konstaterar Kujovic för FD som i och med detta nätat för första gången i Djurgården.



- Fantastiskt! Fantastiskt att spela fotboll och fantastiskt att göra mål igen. Detta är en känsla som jag gillar.



Häftigt inhopp va med dubbla mål?



- Ja, men när jag värmde upp tänkte jag att jag skulle avgöra. Det var bilderna som jag hade, att jag skulle komma in och avgöra - och det var det som jag gjorde.



Kort efter 1-0-målet kom alltså också 2-0 från Kujovic på pass från Nicklas Bärkroth, tidigare lagkamraten i IFK Norrköping. Kujovic kunde från nära håll raka in sitt andra mål för kvällen.



- Jag känner ju Bärka och sa att han skulle slå in bollen snabbt längs backen, förklarar Kujovic som vid bägge målen firade genom att sätta handen bakom örat.



- Jag vet inte hur många målgester som jag gjorde, jag måste kolla på det haha. Men det var riktat mot fansen. Jag ville höra vrålet. Det är svårt att förklara känslan när man gör mål, det är mycket känslor. Jag ville stanna tiden och höra jublet, säger 31-åringen och fortsätter:



-Jag måste säga att jag är imponerad av fansen, de är riktigt grymma! De gav också mig energi för att komma in och avgöra.