FD LIVE: Djurgården illa ute - Vaiho räddar på nytt

Djurgården kan återta serieledningen i kväll, detta vid seger hemma mot Helsingborg. Ställningen är 0-0.



Såväl AIK som Malmö FF är för tillfälligt före Djurgården i tabellen, detta efter segrarna mot Häcken respektive Norrköping i går. Vinner Djurgården i kväll hemma mot Helsingborg återtar de serieledningen.



Astrit Ajdarevic med sin första start i afton sedan början av augusti då han byttes ut skadad. I HIF gör Olof Mellberg sin första match som allsvensk tränare.



HÄR STARTAR FD:S LIVERAPPORTERING FRÅN DJURGÅRDEN - HELSINGBORG 19.00



3:e min: Satan i gatan vilket läge för HIF! Moro med öppet mål från nära håll efter fint inspel från Max Svensson, men skottet över. Helsingborgsspelaren trodde inte sina ögon. Där hade Djurgården flyt!



10:e min: Djurgården med superchans när Curtis Edwards från nära håll efter vänsterinlägg avslutade. Bollen så nära att smita in vid bortre stolpen, men HIF räddade upp i grevens tid. Härlig start på matchen!



16:e min: Ajdarevic med nick inne i straffområdet, återigen efter inlägg från vänster. Nicken från Djurgårdens mittfältsstjärna utanför vänstra stolpen.



17:e min: Djurgården fortsatte anfalla längs vänsterkanten och Mohamed Buya Turay sånär att stöta in bollen metern framför mål.



19:e min: Kolossalt tryck från Djurgården och Ulvestad med stenhårt skott på halvvolley. Suverän räddning av Lindegaard.



20:e min: HIF nära att ge Djurgården en rejäl kalldusch då pigge Adam Eriksson tog sig in i straffområdet, men Tommi Vaiho med vass räddning. Hela havets stormar på Tele2!



27:e min: Moro helt fri med Vaiho. Djurgårdens målvakt återigen med vass räddning. Stockholmslaget illa ute på nytt.



38:e min: Matchens första gula kort - och det var gästernas Adam Eriksson som fick det.



45:e min: Mohamed Buya Turay varnad för Djurgården precis före halvtidsvilan. HIF-spelarna ville få det till rött - hemmafansen till ingenting...



0-0 efter första halvlek.



Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Ulvestad, Edwards - Ajdarevic, Turay, Ring

Helsingborg: Lindegaard - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Gigovic - Moro, Farnerud, Svensson - Gero