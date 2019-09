19-åring sänkte Östersund som noterar nya motgångar

Östersunds FK går en tung match vid sidan av planen med ekonomiska problem och en tung dom från Uefa. Och som om inte det vore nog kom det en tung sportslig förlust på lördagen när Kalmar vann med 2-1 på Jämtkraft Arena. 19-årige Nils Fröling var det som sänkte hemmalaget genom att göra båda Kalmars mål.



Och det är Frölings andra fullträff i matchen som främst finns på näthinnan efteråt. Ett avslut från 25 meter som borrade sig in i det bortre krysset.

- Ja. Det var inget dumt mål. Jag fick en makalös träff - wow! Vilken känsla, säger Fröling efter matchen i intervjun med CMore.



Fröling var dessutom nära ett äkta hattrick bara minuten efter 2-1-målet men då gick avslutet i stolpen.

- Det var synd att den inte satt, säger Fröling som i övrigt var nöjd med sin egen insats.



- Jag kände att jag fick ut mitt spel och just det jag vill göra på planen. Utdelningen kom ganska sent, säger Fröling som innan 2-1-målet haft ett par liknande avslut men som då gått utanför målramen.



Kalmar gick i och med segern upp på 21 poäng, lika många som Östersund och tog sig därmed bort från den akuta bottenstriden. Fem poäng är avståndet ned till Falkenberg på kvalplats.

- Det är så otroligt skönt att vi får hem den där trepoängaren, så att vi kan lyfta lite i tabellen och det här kommer att ge oss självförtroende i tabellen, säger Fröling.



19-åringen var den som stegade fram till straffpunkten i den 70:e minuten efter att straffsumparen tidigare i matchen, Alexander Jakobsen blivit utbytt.

Fröling satte bollen hårt bakom Keita, som fick en hand på bollen men förmådde inte att hålla den utanför målet.



Ännu en tung motgång för Östersund som alltså för inte alls så längesedan bländade allsvenskan med ett underfundigt passningsspel och som ställde till problem för alla lag i serien.



Lägg därtill ett gruppspel i Europa League med ett storlag som Arsenal på besök.

Utförsbacken sluttar allt brantare utför och på lördagen kom alltså ytterligare en motgång.

Inte nog med 1-2 förlusten, laget fick också Dino Islamovic, redan efter en dryg halvimmes spel.

Visserligen tog Östersund ledningen på straffspark och vid ställningen 1-1 i den andra halvleken hade Jordan Kadiri ett avslutsläge i offensivt straffområde som hade kunnat gett en 2-1-ledning men bollen smet precis utanför bortre stolpen på Kalmar-målet. Istället kunde alltså unge Fröling säkra hem segern till Kalmar bara ett par minuter senare.