Avslöjar stort intresse för AIK-stjärnan

Markus Rosenbergs succé blev stor direkt när han kom tillbaka till Malmö FF för fem år sedan. Så stor att han fortsatte att intressera utländska klubbar. I dag berättar Sebastian Larssons agent om en snarlik situation.

- Ja, det är klart. Det finns ett stående intresse kring honom om han bara själv vill men han är inte intresserad och bara fokuserad på AIK. Han pratar inte om någonting annat, säger hans agent Per Jonsson till FotbollDirekt.se.



Markus Rosenberg har blivit det kanske mest framgångsrika hemvändande utlandsproffset i modern tid till den allsvenska fotbollen.

Som han har tagit plats sedan han kom hem 2014. Men han försvann inte från utländska radarskärmar bara för att han valde att komma hem i lite högre ålder.

Tvärtom så berättade hans agent Martin Dahlin då återkommande om hur utländska klubbar ständigt fanns där i bakgrunden - men hur Rosenberg aldrig föll för dessa locktoner som under det första comebackåret handlade om italienska Inter - samt flera olika Bundesligaklubbar. Året efter när stjärnan sedan förlängde sitt kontrakt så slog hans agent kort innan fast följande:

''Det hör av sig klubbar hela tiden'. Jag nämner det för honom, absolut, men samtidigt så vet vi att han inte vill. Men är det så att klubbar visar intresse så måste jag informera''.

Kring Sebastian Larsson så skulle nu situationen, på sätt och vis, kunna beskrivas som snarlik.

Sedan han kom i början av juni förra året så har han dominerat och haft en ''Mvp-förmåga'' lik den Rosenberg haft i så många år nere i Skåne.

I dag berättar hans agent så om hur han igen utan vidare skulle kunna gå utomlands.

- Till att börja med ska man ha klart för sig att han hade kunnat skriva för 4-5 olika utländska klubbar när han valde AIK och presterar man som han har gjort i AIK, landslaget och Europa League så är det klart att intresset fortsatt håller i sig, säger hans agent Per Jonsson till FotbollDirekt.se.



- Nej, utländskt intresse för honom finns garanterat. Har man karriärer som Sebastian och Markus - tillsammans med så enorm motivation - så finns hela tiden möjligheter.

- Ja, det är klart att han har möjligheter. Det finns ett stående intresse kring honom om han bara själv vill, men han är samtidigt inte intresserad och bara fokuserad på AIK. Han pratar inte om någonting annat. Nu har han kontrakt med AIK och visar så mycket han vill med AIK - men om man leker med tanken så vore det enkelt för honom att gå utomlands igen, helt enkelt för att flera klubbar jag arbetar med utan vidare skulle ta honom om det bara gick.



Hur ser han på framtiden i AIK, han har ju 2020 också, plus en option...?

- Vi har inte pratat framtid ännu.



Kan du se honom få lika stor betydelse för AIK som Rosenberg för MFF - under näst in till så många år som det handlar om där?

- Ingen aning om vad Sebastian vill. Men ser man till vilket fullblodsproffs han är så är ingenting omöjligt.

Hur ser du på det enorma värde Larsson har fått för AIK?

- Men det visste vi direkt som jobbar med honom - att han skulle göra sådant avtryck. Det var lätt att känna. Jag har jobbat med honom sedan han var 15 år och känner honom utan och innan. En otrolig människa.

FOTNOT: FotbollDirekt visade nyligen hur Sebastian Larsson spelat hela 17 matcher för AIK bara sedan återstarten efter sommaruppehållet i allsvenskan en bit in i juli.