Öppnade med ett hattrick - lämnade i förtid - här är han idag

2013 värvade Djurgården en schweizisk-född anfallare med serbiskt medborgarskap och där blev det en omedelbar succé med ett hattrick men också ett hårt uppbrott från stockholmsklubben i förtid. FotbollDirekt har idag tittat närmare på vad som hände med Aleksandar Prijovic efter den turbulenta sortin från Djurgården.

Det var mitt under säsongen 2013 som Prijovic anlände till Djurgården efter att ha inlett säsongen i norska Tromsö, dit han varit utlånad från schweiziska Superliga-klubben Sion.

Den 18 augusti 2013 skedde debuten närmare bestämt.

Hemma på, då väldigt färska Stockholmsarenan, mer känd under namnet Tele2 Arena, debuterade han med ett inhopp i matchen mot Kalmar i den 70:e minuten.



Redan i omgången efter, borta mot IFK Norrköping, lät han tala om sig ordentligt inför fansen i den nya klubben, då han gjorde sin första 90 minutersmatch och presenterade sig då på allvar med ett snudd på äkta hattrick.



Med stigande förväntningar fick han också starta de nästföljande matcherna men han lyckades aldrig upprepa succén från Norrköpings-matchen. Det blev ytterligare två mål 2013, där han bland annat avgjorde matchen mot Kalmar FF genom att göra segermålet till 2-1 i den 53:e minuten.



2014 gjorde han, sett till matchtid, det allra första målet i allsvenskan den säsongen genom sitt mål mot Helsingborg i den 13:e minuten. Det var den match som senare avbröts sent i den första halvleken efter att det framkommit under matchens gång att en Djurgårdssupporter bragts om livet före matchen.



Han fortsatte målskyttet mot Halmstad i den andra omgången och fortsatte med att göra mål mot BP och Norrköping som inhoppare. Prijovic hade nämligen svårt att ta en ordinarie plats i anfallet och den gången han fick chansen att spela från start och 90 minuter, mot Gefle, lämnade han planen utan mål. Missnöjet med speltid började gro hos serben som inte hymlade i media kring att han ville bort från klubben.



Till FotbollDirekt sade hans agent Freddy Ferreira den 28 juli att Prijovic var "extremt frustrerad" över situationen och att serben sannolikt inte skulle komma att spela något mer för klubben.

Men det gjorde Prijovic och den 4 augusti 2014 gjorde han sitt sista mål för Djurgården, även då som inhoppare när han grejade en poäng genom ett mål till 2-2 i den 88:e minuten mot Helsingborg. Då hade han hoppat in i den 84:e minuten.

Matcherna därefter blev det spel från start men den 28 augusti 2014 gjorde han sin till slut sin allra sista match för Djurgården när laget mötte Mjällby och vann med 4-0.

90 minuters spel i avskedsmatchen och tiden i Djurgården stannade vid 27 matcher, varav 17 från start och tio mål, på två halva säsonger eller om man så vill, en hel säsong tidsmässigt.

Från början skrevs hans kontrakt med Djurgården över säsongen 2015 men redan i augusti 2014 lämnade han alltså klubben för en flytt till Turkiet och Boluspor som då spelade i den näst högsta ligan. Där gjorde han mål i sina två första matcher och därefter trillade målen in i en strid ström och han avslutade säsongen med att göra båda målen när Boluspor vinner med 2-0 mot Orduspor på bortaplan.

16 mål på 31 matcher blev det i den turkiska klubben och karriären tog ny fart för serben som därefter skrev på för Legia Warszawa i den högsta polska ligan. Första säsongen gick helt okej med 20 av 30 matcher från start och åtta mål i ligan och ytterligare fem i den polska cupen, där det just var Prijovic som säkrade cupsegern för Legia genom att göra matchens enda mål i den 69:e minuten i finalen mot Lech Poznan.

Den andra säsongen blev lik den andra delen av hur det såg ut i Djurgården. Fem mål och totalt 14 matcher, varav nio från start. Han gör bland annat mål i det historiska mötet i Champions League mot Borussia Dortmund, där tyskarna vinner med 8-4. Prijovic gjorde två av polackernas mål i den matchen.

Han lämnade den polska klubben efter årsskiftet 2016/17 och skev då på för den grekiska klubben PAOK. Där gjorde han sex mål på nio matcher och blev uttagen till landslagsspel och spelade en räcka VM-kvalmatcher och gjorde det enda målet när Georgien slås tillbaka med 1-0.

Och det var säsongen efter ankomsten till Grekland, säsongen 2017/18, som det lossnade ordentligt. Prijovic gjorde 19 mål och vann skytteligan i den grekiska ligan med två måls marginal före Olympiakos-anfallaren Karim Ansarifard.

Hösten 2018 fortsatte målproduktionen och han gjorde 9 mål på 13 matcher innan han tackade för sig och valde att flytta till mellanöstern, där han skrev på för den saudiska klubben Al Ittihad. Under våren 2019 gjorde han där 7 mål på 11 matcher.

Och den nuvarande säsongen har han också inlett på bästa sätt - med mål direkt i premiäromgången mot Al Ra'ed. Målet gjorde han på straffspark i den elfte minuten. Det är den enda ligamatch som Al Ittihad spelat denna säsong. Nästa match spelar laget kommande fredag mot Dhmak på bortaplan.