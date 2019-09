Minns ni honom från Djurgården? I Ronaldos show

Portugal vann borta mot Litauen i gårdagens EM-kval med 5-1. Cristiano Ronaldo gjorde fyra mål. Den som kvitterade i den första halvleken för litauerna var dock ingen mindre än Vytautas Andriuskevicius, som spelade i Djurgården 2013-2014.



Det var en slakt på baltisk mark som regerande Europamästarna Portugal svarade för i går mot Litauen. Portugiserna vann EM-kvalmötet med 5-1 där Cristiano Ronaldo svarade för fyra mål.



I den första halvleken kvitterade dock litauerna och det var en allsvensk bekanting som slog till. Med skallen knoppade Vytautas Andriuskevicius in 1-1 för Litauen. Vänsterbacken kom till Djurgården inför 2013 års säsong och lämnade sedan sommaren 2014. Totalt hann försvararen göra 31 allsvenska matcher i den blårandiga dressen. De fyra senaste säsongerna har 28-åringen spelat i MLS-klubben Portland Timbers.



I övrigt åkte Henok Goitom ur kvalet till VM då hans Eritrea föll mot Namibia. AIK-kaptenen, som även bar bindeln för sitt afrikanska landslag i går, om detta på Twitter: " Det gick inte som vi hade önskat. Vi fortsätter kämpa för att bli bättre", skriver han.



På tal om AIK-anfallare nätade Kolbeinn Sigthorsson även i går - precis som han gjorde i lördags. Helgens 3-0-seger mot Moldavien följdes upp med ett desto tråkigare isländskt resultat under gårdagen: 4-2 i baken borta mot Albanien. Sigthorsson byttes in i 56:e minuten och satte 2-2-målet två minuter senare.



Sead Haksabanovic Montenegro föll med klara 3-0 mot Tjeckien där Norrköpingsspelaren satt kvar på bänken hela matchen.