Lyrisk över affären med Blåvitt: "Såg potentialen hos oss"

Ljungskile leder division 1 södra i överlägsen stil och ser ut att spela i superettan nästa säsong. Dessutom har de seriens största målvaktsnamn i Erik Dahlin som lämnade IFK Göteborg i juni månad.

- Vi är jättenöjda med att vi lyckats få hit honom. Han såg potentialen hos oss, säger assisterande tränaren Erik Lund till FotbollDirekt.se.



Med åtta omgångar kvar av division 1 södra leder Ljungskile tabellen med hela åtta poäng före tvåan Skövde. Mycket ska till för att laget inte spelar i superettan nästa år och assisterande tränaren Erik Lund är givetvis belåten.



- Så klart vi är medvetna om att vi sitter i ett väldigt bra läge. När du och jag pratade sist (i början av juni) var jag inne på att vi skulle spela vår bästa fotboll nu under hösten och det är väldigt många tecken som tyder på att vi kommer göra det också, berättar han för FotbollDirekt.se och fortsätter:



- Vi har hittills fått vara skadefria och många som gjort sin första riktiga seniorsäsong har kommit in i det allt mer. Vi blir bättre och bättre och har dessutom fått in erfarenhet i truppen nu under sommaren.



Den tidigare IFK Göteborg-spelaren Erik Lund, med närmare hundra tävlingsmatcher i den blåvita tröjan, syftar så klart på målvakten Erik Dahlin - som i juni valde att lämna Blåvitt för Ljungskile då han kritade på ett tvåårskontrakt med division 1-laget.



Dahlin stod i 17 ligamatcher för IFK Göteborg i fjol och även om det blev noll minuter i vårens allsvenska är det ändå anmärkningsvärt att han i somras valde att hoppa ner två hack i seriesystemet.



- Men han valde oss för att det passar hans familjesituation då de bor i Lysekil samtidigt som han såg att vi kommer vara med och fajtas om superettan. Han såg potentialen hos oss, förklarar Lund.



- Vi är jättenöjda med att vi lyckats få hit honom. Jag känner ju Erik sedan gammalt och han fick inte den speltiden som han ville ha i Blåvitt. Då blev detta en win-win för båda parter och han har också visat sin klass direkt. Frågar du honom själv säger han säkert att han inte haft så mycket att göra, men Erik har varit en väldigt stor trygghet gör oss och så är han ju en ledare!



Vi leker med tanken att ni spelar i superettan nästa säsong, hur skulle ni klara er där?



- Jag tror inte att vi skulle åka ur, det tror jag inte. Samtidigt har vi fötterna på jorden och är ödmjuka. Det kan svänga snabbt... Men vi har ett väldigt bra lag och gjort en jävla resa.



