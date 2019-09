Gren på väg tillbaka - uppges sökt jobb hos Blåvitts antagonist

IFK Göteborg och Örgryte har genom åren utkämpat många bataljer och minns bara 1985 när Örgryte "snodde" SM-guldet av IFK Göteborg efter två spännande SM-finalmatcher, där Örgryte säkrade titeln med ett måls marginal.

Nu kan IFK Göteborgs tidigare sportchef Mats Gren dyka upp hos rival-klubben.

Det är sajten minboll.se som uppger att Gren har sökt det utannonserade jobbet som sportchef hos Örgryte.

Det är dock något som Örgrytes ordförande Joacim Nordh inte vill bekräfta.

- Det har jag inga kommentarer om, säger Nordh till GT.

Han berättar dock att intresset har varit tämligen stort och att jobbannonsen har gett en hel del respons.

- Vi har fått 40 ansökningar och går nu vidare med en gallring, tanken är att bli klara så fort fort som möjligt. Många kvalificerade söker jobbet och vi är väldigt nöjda med utfallet, säger Örgrytes ordförande Joacim Nordh.

Mats Gren har stått utan jobb sedan han under uppmärksammade former fick sparken från IFK Göteborg när han var på en resa till familjen till Hawaii.

Trots det är han inte rädd för att ta sig an ytterligare ett sportchefsuppdrag. I en intervju med Aftonbladet berättade han tidigare att han inte ser några problem att ta sig an ett nytt sådant uppdrag.

- Det är nog en sportchefsroll som jag tycker är mest intressant efter en annan möjlighet inom fotbollen som jag hoppas kommer bli verklighet, sade Gren bland annat i den intervjun.

Örgryte har varit utan sportchef sedan Janne Carlsson fick lämna det uppdraget för tre år sedan. Klubben har ambition att på nytt nå allsvenskan inom en inte allt för avlägsen framtid.

I dagsläget är den anrika klubben som grundades 1887, femma i superettan med sex poäng upp till kvalplats och sju poäng upp till allsvensk direktplats med åtta omgångar kvar att spela.