Bajenstjärnans osäkerhet - "Jag kan inte stressa"

STOCKHOLM. Hammarby kan tvingas klara sig utan Alexander Kacaniklic mot IFK Göteborg. Yttern tränade vid sidan av i dag och är själv osäker på spel på söndag.

- Du vet man kan inte stressa med muskelskada, då blir det som mot Norrköping. Det är inte bra för vare sig mig eller för laget, säger 28-åringen till FotbollDirekt.se.



Han var varit en av allsvenskans bästa spelare efter sommaruppehållet, Alexander Kacaniklic. Rena poängmaskinen har Hammarbys vinteraffär varit som tagit rejäl revansch efter den svaga våren.



Men de senaste två matcherna har 28-åringen klivit av skadad, först borta mot Falkenberg och sedan på Östgötaporten mot IFK Norrköping. Trots att det nu stundat ett landslagsuppehåll är det inte säkert att Kacaniklic hinner tillbaka till söndagens hemmamöte med IFK Göteborg. Under tisdagens träning körde han vid sidan av övriga laget.



- Det känns bättre hela tiden, det är ju en muskelskada som vi jobbar med. I dag körde jag individuellt med Janne Mian (assisterande tränare). Men ja, det blir bättre och bättre, säger Kacaniklic till FotbollDirekt.se.



När kan du träna hundra procent?



- Vi får se hur det utvecklas under veckan, men jag vill vara tillbaka i full träning torsdag eller fredag.



Ni möter Blåvitt på söndag, det låter som att det kan bli tajt för dig att hinna bli fit for fight till den matchen?



- Du vet man kan inte stressa med muskelskada, då blir det som mot Norrköping. Det är inte bra vare sig för mig eller för laget. Jag får göra det som känns bäst för muskeln.



En vecka efter Blåvittmatchen stundar derbyt på Tele2 mot tabelltvåan AIK för Hammarby, ett Bajen som ligger femma med åtta omgångar kvar att spela. Om det snarare är Gnaget hemma som Kacaniklic ska satsa på?



- Alltså jag siktar ju på helgens match, det är mitt mål att spela den. Men ah, vi får se hur det känns senare i veckan.